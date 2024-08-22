Trabzon Araklı’daki yangının şifreleri çözülüyor! Hem bıçaklanıp hem yakıldılar: Biri çocuk 2 kişi gözaltında

Trabzon 'un Araklı ilçesine bağlı olan Haçovit Yaylası'nda bıçaklandıktan sonra yakılarak öldürülen 3 kişinin cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 kişinin 2'si tutuklandı. Tutuklananlardan birinin ise çocuk olduğu kaydedildi.

''KUNDAKLAMA SONUCU MEYDANA GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ''

Yayladaki bir evde sabah erken saatlerde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilerek alevlerin söndürüldüğü belirtildi. Vefat edenlerin 61 yaşındaki ev sahibi Gülüzar Altuntaş ile 66 yaşındaki Kasım ve 67 yaşındaki Arif Altuntaş olduğu belirlenmişti.

Trabzon Valiliği yangına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan ilk açıklamada "İlimiz Araklı ilçesi Kayacık Mahallesine bağlı Haçovit Yaylasında bugün saat 06.40 sıralarında bir yayla evinde çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmiş ve yangın söndürülmüştür. Yangının söndürülmesine müteakip evde yapılan incelemede 3 şahsın yanarak vefat ettiği tespit edildi. İlk belirlemelere göre yangının kundaklama sonucu meydana geldiği tespit edilmiş ve olaya karıştığı değerlendirilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcılığına bildirilen olayla ilgili detaylı inceleme başlatılmıştır" dendi.