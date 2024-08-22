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Trabzon Araklı'daki yangının şifreleri çözülüyor! Hem bıçaklanıp hem yakıldılar: Biri çocuk 2 kişi gözaltında

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Haçovit Yaylası'nda bulunan bir evde yaşanan kan donduran olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bıçaklandıktan sonra yakılarak öldürülen 3 kişinin cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden olan zanlılar M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.A. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 19:24 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 19:31
Trabzon Araklı’daki yangının şifreleri çözülüyor! Hem bıçaklanıp hem yakıldılar: Biri çocuk 2 kişi gözaltında

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Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı olan Haçovit Yaylası'nda bıçaklandıktan sonra yakılarak öldürülen 3 kişinin cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 kişinin 2'si tutuklandı. Tutuklananlardan birinin ise çocuk olduğu kaydedildi.



3 KİŞİ BIÇAKLANIP YAKILARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Haçovit Yaylası'ndaki Arif Altuntaş'a ait tek katlı bir evde sabah 06.40 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası yapılan incelemeler sonucu yanarak ölen 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

''KUNDAKLAMA SONUCU MEYDANA GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ''

Yayladaki bir evde sabah erken saatlerde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilerek alevlerin söndürüldüğü belirtildi. Vefat edenlerin 61 yaşındaki ev sahibi Gülüzar Altuntaş ile 66 yaşındaki Kasım ve 67 yaşındaki Arif Altuntaş olduğu belirlenmişti.

Trabzon Valiliği yangına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan ilk açıklamada "İlimiz Araklı ilçesi Kayacık Mahallesine bağlı Haçovit Yaylasında bugün saat 06.40 sıralarında bir yayla evinde çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmiş ve yangın söndürülmüştür. Yangının söndürülmesine müteakip evde yapılan incelemede 3 şahsın yanarak vefat ettiği tespit edildi. İlk belirlemelere göre yangının kundaklama sonucu meydana geldiği tespit edilmiş ve olaya karıştığı değerlendirilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcılığına bildirilen olayla ilgili detaylı inceleme başlatılmıştır" dendi.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI BULUNAN AKRABALARI ÖLDÜRDÜ

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "Araklı Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış ve yürütülen soruşturma kapsamında vefat eden G.A, K.A, ve A.A'nın aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ve akrabaları olan şüpheliler M.A, M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.A. tarafından öldürüldükleri tespit edilmiştir." denildi.

SUÇ UNSURU OLAY YERİNE YAKIN BİR YERDE BULUNDU

Şüpheliler M.A, M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.A'nın Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı, öldürme eyleminde kullanılan bıçağın ise olay yerine yakın bir arazide bulunduğu aktarılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin otopsi işlemlerinin devam ettiği ve soruşturmanın sürdüğü kaydedilmişti.

BİRİ ÇOCUK 2 KİŞİ 'KASTEN ÖLDÜRMEDEN' TUTUKLANDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 kişi sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında Araklı Adliyesi'ne getirilen zanlılara çelik yelek giydirildiği, birinin ayağının, birinin ise elinin sargılı olduğu görüldü.

Savcılık sorgularının ardından Araklı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden M.A. (37) ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer zanlılar M.A. (24) ve suça sürüklenen çocuk A.A. ise "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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