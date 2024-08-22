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Mandıra'da yangın! Zarar büyük: 100 ton saman ve tarım araçları kül oldu

Ordu’nun Perşembe ilçesinde bir mandırada çıkan yangında 100 ton saman ve tarım araçları küle döndü. Alevler, hızlı müdahale ile yakınlardaki evlere ve ahırlara sıçramadan söndürüldü.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 18:07 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 18:07
Mandıra’da yangın! Zarar büyük: 100 ton saman ve tarım araçları kül oldu

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Ordu'nun Perşembe ilçesinde Efirli Mahallesi'nde bulunan bir mandırada çıkan yangın, büyük çaplı maddi hasara yol açtı. Mustafa, Mehmet Ali ve Muharrem Yıldırım kardeşlere ait mandırada, kamyonetteki elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede çevredeki samanlara sıçradı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir mandırada çıkan yangında 100 ton saman, kamyonet ve tarım araçları zarar gördüOrdu'nun Perşembe ilçesinde bir mandırada çıkan yangında 100 ton saman, kamyonet ve tarım araçları zarar gördü

100 TON SAMAN VE TARIM ARAÇLARI KÜLE DÖNDÜ

Yangın yaklaşık 100 ton saman, bir kamyonet, patpat ve traktör römorku kullanılamaz hale getirdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve OSKİ ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatlik süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Alevler, yakında bulunan evlere ve içerisinde yaklaşık 100 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra sıçramadan söndürüldü.

Yangın, yakında bulunan ev ile içerisinde yaklaşık 100 adet büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra sıçramadan kontrol altına alındıYangın, yakında bulunan ev ile içerisinde yaklaşık 100 adet büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra sıçramadan kontrol altına alındı

"HASAR BÜYÜK"

Yangını ilk gören ve durumu mandıra sahiplerine haber veren Süleyman Sönmez isimli vatandaş, "Yoldan geçerken kamyonetin altında alev gördüm. Kamyonet de samanların olduğu yere bitişikti. Hemen mandıranın sahiplerine haber verdim. Patoz ile kamyoneti geri çektik, alevler yükselmeye başladı. Sonrasında itfaiye ve muhtarı aradık. Şu anda hasar büyük" dedi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyorEkiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor

Öte yandan yangınn kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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