Amasya’da korkutan toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti

Amasya'nın Suluova ilçesinde atık su arıtma tesisinde yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu işçi Mustafa Yanar (53) hayatını kaybetti.
Olay Eymir Mahallesi Suluova Belediye Mezbahanesi karşısında meydana geldi. Yapımı devam edilen atık su arıtma tesis inşaatında çalışmalar yapıldığı sırada toprak kayması yaşandı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Kayma sonra inşaat işçisi Mustafa Yanar, üzerine devrilen toprak yığının altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri, Yanar'ı toprak altından çıkardı.