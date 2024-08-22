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Amasya’da korkutan toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti

Amasya’nın Suluova ilçesinde, atık su arıtma tesisi inşaatında meydana gelen toprak kaymasında işçi Mustafa Yanar (53) hayatını kaybetti. Üzerine devrilen toprak altında kalan Yanar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 19:27 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 19:33
Amasya’da korkutan toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti

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Amasya'nın Suluova ilçesinde atık su arıtma tesisinde yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu işçi Mustafa Yanar (53) hayatını kaybetti.

Amasya'nın Suluova İlçesinde bulunan atık su arıtma tesisi inşaatında yapılan çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi Amasya'nın Suluova İlçesinde bulunan atık su arıtma tesisi inşaatında yapılan çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi

Olay Eymir Mahallesi Suluova Belediye Mezbahanesi karşısında meydana geldi. Yapımı devam edilen atık su arıtma tesis inşaatında çalışmalar yapıldığı sırada toprak kayması yaşandı.

Kayma sonrası inşaat işçisi Mustafa Yanar, üzerine devrilen toprak yığını altında kaldıKayma sonrası inşaat işçisi Mustafa Yanar, üzerine devrilen toprak yığını altında kaldı

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kayma sonra inşaat işçisi Mustafa Yanar, üzerine devrilen toprak yığının altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri, Yanar'ı toprak altından çıkardı.

Atık su arıtma tesisi inşaatında toprak kayması: 1 ölü

Tedaviye alınan Mustafa Yanar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadıTedaviye alınan Mustafa Yanar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesinin ardından Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yanar, durumu ağırlaşınca Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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