Amasya’da korkutan toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti

Kayma sonra inşaat işçisi Mustafa Yanar, üzerine devrilen toprak yığının altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri, Yanar'ı toprak altından çıkardı.

Tedaviye alınan Mustafa Yanar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesinin ardından Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yanar, durumu ağırlaşınca Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.