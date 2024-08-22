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Reha Muhtar yoğun bakımda! Deniz Uğur ve Nilüfer Poyraz Muhtar için birbirine girdi!

Reha Muhtar, yaşam savaşı verirken, Deniz Uğur ise kaçırıldığını söylediği Poyraz için hukuk savaşına başladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024
Reha Muhtar yoğun bakımda! Deniz Uğur ve Nilüfer Poyraz Muhtar için birbirine girdi!

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Ünlü haberci Reha Muhtar, düşerek ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede entübe edilerek yoğun bakıma alındı. O andan itibaren eski eşleri Deniz Uğur ile Nilüfer, Poyraz Muhtar için kapıştı. Deniz Uğur, "Şu an inanılmaz bir şey yaşıyorum. Sabah telefon geliyor Reha Muhtar yoğun bakıma alındı diye, oğlum Poyraz'a ulaşmaya çalışıyorum yok. Nilüfer ile kızı Poyraz'ı teslim etmeyeceğini söylüyorlar. İnanılmaz sinirliyim. Ben 2 yıldır avukatımla birlikte mahkemeye Reha Muhtar'ın sağlığının yerinde olmadığını çocuk emanet edebilecek durumda olmadığını söylüyorum ama hiçbir önlem alınmadı" diye konuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK
Uğur'un avukatı Feyza Altun, "Müşterek çocuk Poyraz, önceki günden beri kayıp olup Çocuk Şube'ye kayıp ihbarında bulunulmuşsa da bugün, çocuğun Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ve annesine verilmeyeceğini de öğrendik. Şarkıcı Nilüfer ile konuşma ve iletişime geçme teşebbüslerimiz maalesef sonuç vermedi. Çocuk annemi istemiyorum dese de bir başkası alamaz. Ancak çocuk yurduna verilir. Suç duyurusunda bulunduk" diye açıklama yaptı. Savcılığın, hem Poyraz'ın, hem Nilüfer'in hem de kızı Nazlı'nin ifadesini alacağı hatırlatıldı. Bu arada Muhtar'ın beyin tomografisi çekilip ayrıntılı tetkikler yapılacağı vurgulandı. Poyraz'ın ise ablası Ayşe Nazlı ile nöbetleşe hastaneye giderek babasından gelecek iyi haberi beklediği hatırlatıldı.


Deniz UĞUR, "Poyraz kaçırıldı. Oğlumu göstermiyorlar" ded. Reha Muhtar'ın beyin tomografisine göre tedavi sürecine başlanacağı bildirildi.

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