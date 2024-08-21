Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [111.08 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-08-22
Saat:03:19:23 TSİ
Enlem:35.69389 N
Boylam:27.48722 E
Derinlik:22.69 km
Muğla'nın Datça ilçesindeki deprem saat 03.19 sıralarında yerin 22.69 km altında meydana geldi.
22 AĞUSTOS AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2024-08-22 03:19:34
|38.09833
|38.45111
|5.2
|ML
|2.4
|Çelikhan (Adıyaman)
|Detay
|2024-08-22 03:19:23
|35.69389
|27.48722
|22.69
|MW
|4.1
|Akdeniz - [111.08 km] Datça (Muğla)
|Detay
|2024-08-22 02:59:22
|39.92611
|39.65667
|7.02
|ML
|2.2
|Kelkit (Gümüşhane)
|Detay
|2024-08-22 02:47:18
|37.07
|28.85444
|7.0
|ML
|1.0
|Köyceğiz (Muğla)
|Detay
|2024-08-22 02:27:18
|37.94083
|36.33417
|6.98
|ML
|2.3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-08-22 02:07:44
|37.89222
|29.27611
|7.0
|ML
|1.1
|Çal (Denizli)
|Detay
|2024-08-22 01:47:49
|35.15056
|36.98472
|6.64
|ML
|2.2
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [108.86 km] Yayladağı (Hatay)
|Detay
|2024-08-22 01:29:31
|38.42556
|38.97667
|6.95
|ML
|1.1
|Sivrice (Elazığ)