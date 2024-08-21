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SON DAKİKA I AFAD açıkladı: Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 03:38 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 03:49
SON DAKİKA I AFAD açıkladı: Muğla’da 4.1 büyüklüğünde deprem!

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [111.08 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-08-22
Saat:03:19:23 TSİ
Enlem:35.69389 N
Boylam:27.48722 E
Derinlik:22.69 km

Muğla'nın Datça ilçesindeki deprem saat 03.19 sıralarında yerin 22.69 km altında meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

22 AĞUSTOS AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-08-22 03:19:34 38.09833 38.45111 5.2 ML 2.4 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-08-22 03:19:23 35.69389 27.48722 22.69 MW 4.1 Akdeniz - [111.08 km] Datça (Muğla) Detay
2024-08-22 02:59:22 39.92611 39.65667 7.02 ML 2.2 Kelkit (Gümüşhane) Detay
2024-08-22 02:47:18 37.07 28.85444 7.0 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla) Detay
2024-08-22 02:27:18 37.94083 36.33417 6.98 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-08-22 02:07:44 37.89222 29.27611 7.0 ML 1.1 Çal (Denizli) Detay
2024-08-22 01:47:49 35.15056 36.98472 6.64 ML 2.2 Salamiyah, Hamah (Suriye) - [108.86 km] Yayladağı (Hatay) Detay
2024-08-22 01:29:31 38.42556 38.97667 6.95 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)

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