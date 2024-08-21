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Maltepe’de motosiklet üzerindeki baba ve çocuğa kanlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Maltepe’de motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan M. D. isimli kişi hayatını kaybetti, yanındaki 5 yaşındaki çocuk yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 00:16 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 00:16
Maltepe’de motosiklet üzerindeki baba ve çocuğa kanlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

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İstanbul Maltepe'de akşam saatlerinde motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan M.D. isimli kişi hayatını kaybetti, yanında bulunan 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Maltepe'de saldırıda hayatını kaybeden M.D.Maltepe'de saldırıda hayatını kaybeden M.D.

Gülensu Mahallesi, Mesut Caddesi'nde meydana gelen olayda, M.D. ve çocuğa başka bir motosikletli tarafından ateş açıldı.

Maltepe'de 5 yaşındaki çocuğuyla birlikte motosikletle ilerleyen M.D.'ye motosikletli kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiMaltepe'de 5 yaşındaki çocuğuyla birlikte motosikletle ilerleyen M.D.'ye motosikletli kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi

Mermiler M.D.'ye ve 5 yaşındaki çocuğa isabet etti. M.D kanlar içinde yere yığılırken, küçük çocuk ise kalçasından yaralandı.

Saldırıda baba hayatını kaybederken 5 yaşındaki çocuğu yaralandıSaldırıda baba hayatını kaybederken 5 yaşındaki çocuğu yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı M.D.'yi hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı çocuk hastanede tedavi altına alındı. Polis, saldırganları yakalamak için geniş bir çalışma başlattı.

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