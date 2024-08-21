Manisa’da şoke eden görüntüler: Sokak ortasında hamile kadını dövdü | Rezil sözler

Manisa'da bir şahıs sokak ortasında bir kadını demirle dövdü.
CANİCE SALDIRDI
Cani adam daha önce boşandıkları ve tekrar görüşmeye başladıkları iddia edilen kadını tekme ve yumruklarla yere düşürdü.
Manisa'da bir şahıs sokak ortasında bir kadını demirle dövdü.
CANİCE SALDIRDI
Cani adam daha önce boşandıkları ve tekrar görüşmeye başladıkları iddia edilen kadını tekme ve yumruklarla yere düşürdü.
"HAMİLEYİM" ÇIĞLIKLARI BİLE DURDURMADI!
Çevredekilerin bakışları arasında saldırmaya devam eden şahıs, kadının "hamileyim" çığlıklarına rağmen durmadı.
ALLAH'A DA KÜFRETTİ
Demir sopayla kadına saldırmaya devam eden cani Allah'a da küfretti.
O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Hamile kadını darbeden saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.