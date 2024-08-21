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Manisa'da şoke eden görüntüler: Sokak ortasında hamile kadını dövdü | Rezil sözler

Manisa'da sokak ortasında bir şahıs daha önce boşandıkları iddia edilen bir kadını feci şekilde dövdü. Kadın "Hamileyim" diyerek çevredekilerden yardım isterken saldırganın ağza alınmayacak küfürlerle yerde yatan kadına vurmaya devam ettiği görüldü.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 11:57 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 12:25
Manisa’da şoke eden görüntüler: Sokak ortasında hamile kadını dövdü | Rezil sözler

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Manisa'da bir şahıs sokak ortasında bir kadını demirle dövdü.

CANİCE SALDIRDI
Cani adam daha önce boşandıkları ve tekrar görüşmeye başladıkları iddia edilen kadını tekme ve yumruklarla yere düşürdü.

Manisa'da bir şahıs hamile kadını canice dövdüManisa'da bir şahıs hamile kadını canice dövdü

"HAMİLEYİM" ÇIĞLIKLARI BİLE DURDURMADI!
Çevredekilerin bakışları arasında saldırmaya devam eden şahıs, kadının "hamileyim" çığlıklarına rağmen durmadı.

ALLAH'A DA KÜFRETTİ
Demir sopayla kadına saldırmaya devam eden cani Allah'a da küfretti.

O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Hamile kadını darbeden saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

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