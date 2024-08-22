Bolu Dağı’nda feci kaza! Kum yüklü TIR otomobile çarpıp devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FSY 454 plakalı kum yüklü TIR, kontrolden çıkıp, refüjü de aşarak karşı şeride geçti. TIR, karşı yönden gelen otomobille çarpışıp devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi mevkisinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Otomobildeki Filiz Mildan (38) ve Mustafa Mildan'ın (64) kaza yerinde, sürücü Serkan Mildan'ın (38) ise kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği belirtildi.



TIR ŞOFÖRÜ YOĞUN BAKIMDA

TIR şoförü Hasan Kayıkçıoğlu'nun ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.