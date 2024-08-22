TÜM TELEFON HAKLARINI SADECE ONUN İÇİN KULLANDI Katilin cezaevindeki telefon hakkında sadece İstanbul'daki sevgilisini aradığı ortaya çıktı.

Oğuz Murat Aci’den geriye ailesiyle çektirdiği bu fotoğraf kaldı

OĞUZ MURAT ACİ'NİN EŞİ ŞÜKRİYE ACİ'NİN YÜREK YAKAN PAYLAŞIMI

Aci'nin dün 30. yaş günüydü. Eşi Şükriye Aci şu mesajı yazdı: Başımı yaslayacak bir omuz kalmadı. Seni benden aldılar. Ama sen iyi ki doğdun. İyi ki var oldun. Bu dünyadan öyle güzel geçtin ki herkesin yüreğine dokundun.