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Katil Timur Cihantimur hakkında yeni detay! Sırılsıklam aşık çıktı: Cezaevindeki tüm telefon haklarını sevgilisine kullandı

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan katil Timur Cihantimur annesiyle ABD'ye kaçmıştı. Orada yakalanıp cezaevine giren Cihantimur, tüm telefon haklarını İstanbul'daki sevgilisine kullandığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 07:04 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 07:57
Katil Timur Cihantimur hakkında yeni detay! Sırılsıklam aşık çıktı: Cezaevindeki tüm telefon haklarını sevgilisine kullandı

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İstanbul'da 1 Mart gecesi ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ve dört kişinin yaralanmasına sebep olan katil Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçmıştı.

Katil Timur Cihantimur ve annesi Eylem TokKatil Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok

Türkiye tarafından haklarında kırmızı bülten çıkarılan anne oğul 106 gün sonra Boston'da yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

Katil Timur Cihantimur ve annesi Eylem TokKatil Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok

SIRILSIKLAM AŞIK ÇIKTI
Avukatları "Psikolojisi iyi değil. Tahliye edilsin" talebinde bulunurken yeni bilgiler ortaya çıktı. Katil Timur Cihantimur sırılsıklam aşık çıktı.

Katil Timur CihantimurKatil Timur Cihantimur

TÜM TELEFON HAKLARINI SADECE ONUN İÇİN KULLANDI
Katilin cezaevindeki telefon hakkında sadece İstanbul'daki sevgilisini aradığı ortaya çıktı.

Timur Cihantimur'un kaldığı cezaeviTimur Cihantimur'un kaldığı cezaevi

Babası Bülent Cihantimur ile iletişim kurmadı.

Oğuz Murat Aci’den geriye ailesiyle çektirdiği bu fotoğraf kaldıOğuz Murat Aci’den geriye ailesiyle çektirdiği bu fotoğraf kaldı

OĞUZ MURAT ACİ'NİN EŞİ ŞÜKRİYE ACİ'NİN YÜREK YAKAN PAYLAŞIMI
Aci'nin dün 30. yaş günüydü. Eşi Şükriye Aci şu mesajı yazdı: Başımı yaslayacak bir omuz kalmadı. Seni benden aldılar. Ama sen iyi ki doğdun. İyi ki var oldun. Bu dünyadan öyle güzel geçtin ki herkesin yüreğine dokundun.

Katil Timur Cihantimur’un avukatlarından skandal hamle: Psikolojisi bozuk raporu sunarak tahliyesini istedilerKatil Timur Cihantimur’un avukatlarından skandal hamle: Psikolojisi bozuk raporu sunarak tahliyesini istediler
Katil Timur Cihantimur'un avukatlarından skandal hamle: Psikolojisi bozuk raporu sunarak tahliyesini istediler

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