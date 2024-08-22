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Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? e-Devlet bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı

2024 yılında bedelli askerlik yapmayı planlayanlar, sürecin detaylarına ulaşmak için araştırmalarını sürdürüyor. Belirlenen bedelli askerlik ücreti ve süresi, adayların en çok merak ettiği konular arasında. Peki, bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? e-Devlet bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı aktif edildi mi? İşte merak edilenler!

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 09:02 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 09:05
Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? e-Devlet bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılı için bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sevk tarihlerini ve detaylarını duyurdu. Ağustos ayında başlayacak olan celp dönemi için bilgiler, adayların erişimine açıldı.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merakla beklenen askerlik yerleri ve celp tarihleri, e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden 22 Ağustos 2024 tarihinde ilan edilecek.

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ VE SÜRELERİ

Her yıl olduğu gibi, 2024 için de bedelli askerlik ücretleri ve askerlik süreleri, adayların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Milli Savunma Bakanlığı bu konuda detaylı bir açıklama yaparak, bedelli askerlik hizmet süresinin 28 gün olacağını duyurdu. Bu süre zarfında, yükümlüler temel askerlik eğitimini tamamlayarak, vatan görevlerini yerine getirmiş olacaklar.

SEVK TARİHLERİ

2024 yılı için bedelli askerlik kapsamında belirlenen sevk tarihleri şu şekilde sıralanıyor:

22 Ağustos 2024
19 Eylül 2024
17 Ekim 2024
14 Kasım 2024
12 Aralık 2024

Bakanlık, yükümlülere celp ve sevk dönemlerini değiştirme imkanı da tanıyor. Yükümlüler, belirlenen kontenjanlar doğrultusunda, sevk tarihlerinden 10 gün öncesine kadar en fazla üç kez değişiklik yapabilecekler. Bu işlemler, e-Devlet'te "Sınıflandırma Celp ve Sevk İşlemleri" veya "Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" hizmetleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.

ASKERLİK YERLERİ VE EĞİTİM DETAYLARI

Ağustos ayı celp dönemi için askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları da 22 Ağustos'ta açıklanacak. Yükümlüler, askerlik şubeleri veya e-Devlet üzerinden bu bilgilere ulaşabilecekler. Ayrıca, bedelli askerlik sürecinde alınacak olan 28 günlük temel eğitim, yükümlülerin askerlik görevlerini başarıyla tamamlamaları için planlanmış durumda.

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