Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? e-Devlet bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı

Bakanlık, yükümlülere celp ve sevk dönemlerini değiştirme imkanı da tanıyor. Yükümlüler, belirlenen kontenjanlar doğrultusunda, sevk tarihlerinden 10 gün öncesine kadar en fazla üç kez değişiklik yapabilecekler. Bu işlemler, e-Devlet'te "Sınıflandırma Celp ve Sevk İşlemleri" veya "Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" hizmetleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.

ASKERLİK YERLERİ VE EĞİTİM DETAYLARI

Ağustos ayı celp dönemi için askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları da 22 Ağustos'ta açıklanacak. Yükümlüler, askerlik şubeleri veya e-Devlet üzerinden bu bilgilere ulaşabilecekler. Ayrıca, bedelli askerlik sürecinde alınacak olan 28 günlük temel eğitim, yükümlülerin askerlik görevlerini başarıyla tamamlamaları için planlanmış durumda.