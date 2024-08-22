İstanbul Esenler’de görev başındaki Mustafa Peksoy şehit düştü: Sebebi aşırı hız | Daha 1 yıl olmamıştı!

İstanbul'da, trafik denetimi esnasında otomobilin çarpması sonucu Polis memuru Mustafa Peksoy şehit oldu. Şehit polis için yarın İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenleneceği bildirildi.
İstanbul'da, trafik denetimi esnasında otomobilin çarpması sonucu Polis memuru Mustafa Peksoy şehit oldu. Şehit polis için yarın İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenleneceği bildirildi.
GÖREV BAŞINDA ŞEHİT DÜŞTÜ
İstanbul Esenler'de trafik denetimi sırasında görevi başında olan bir polis şehit düştü.
TRAFİK DENETİMİ ESNASINDA OTOMOBİL ÇARPTI
19 Ağustos'ta Oruçreis Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde trafik denetimi yapan araçlara kontrolden çıkan bir otomobil çarptı. Kaza sonucu Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mustafa Peksoy ağır yaralandı.
MESLEĞE 9 AY ÖNCE BAŞLAMIŞTI
27 yaşındaki şehit polis memuru Mustafa Peksoy'un mesleğe 9 ay önce mesleğe başladığı öğrenildi.
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Peksoy, yapılan müdahalelere rağmen kazadan 3 gün sonra şehit oldu. Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
VALİLİK: KAZANIN SEBEBİ 'AŞIRI HIZ'
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada,
19.08.2024 günü Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerine, Esenler 15 Temmuz Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde denetim yaptıkları esnada M.F.Y. idaresindeki araç çarpmıştır. Aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazada polis memurumuz Mustafa Peksoy ağır yaralanmıştır.
Polis memurumuz Mustafa Peksoy, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 22.08.2024 günü kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Şehidimiz için 23 Ağustos Cuma günü saat 10:00'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde Cenaze Merasimi düzenlenecektir.
Milletimizin başı sağ olsun.'' ifadelerine yer verildi.
ACI HABER AİLEYE ULAŞTI
Peksoy'un şehadet haberi, Kahramanmaraş'ta yaşayan babası Yusuf Peksoy ile annesi Döne Peksoy'a verildi.
Haber, Andırın Kaymakamı Mustafa Aslanşahin, Andırın Belediye Başkanı Sinan Gökşen ve İlçe Emniyet Amiri Ahmet Küçükduran tarafından verildi.
Peksoy çifti, acı haberle gözyaşlarına boğulurken, haberi duyan komşuları ve yakınları da eve akın etti. Şehidin babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. 9 ay önce Türk Polis Teşkilatı'na katılan ve bekar olan Mustafa Peksoy'un ağabeyinin de polis memuru olduğu belirtildi.