İstanbul Esenler’de görev başındaki Mustafa Peksoy şehit düştü: Sebebi aşırı hız | Daha 1 yıl olmamıştı!

Polis memurumuz Mustafa Peksoy, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 22.08.2024 günü kurtarılamayarak şehit olmuştur.

İstanbul Esenler'de trafik denetimi sırasında görevi başında olan bir polis şehit oldu.

ACI HABER AİLEYE ULAŞTI

Peksoy'un şehadet haberi, Kahramanmaraş'ta yaşayan babası Yusuf Peksoy ile annesi Döne Peksoy'a verildi.

Haber, Andırın Kaymakamı Mustafa Aslanşahin, Andırın Belediye Başkanı Sinan Gökşen ve İlçe Emniyet Amiri Ahmet Küçükduran tarafından verildi.

Peksoy çifti, acı haberle gözyaşlarına boğulurken, haberi duyan komşuları ve yakınları da eve akın etti. Şehidin babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. 9 ay önce Türk Polis Teşkilatı'na katılan ve bekar olan Mustafa Peksoy'un ağabeyinin de polis memuru olduğu belirtildi.