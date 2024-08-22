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Elleri ve ayakları bağlanarak öldürülen Çınar Ersanlı katillerini kapıda karşıladı

Öldürülen müzisyenin son görüntüsü ortaya çıktı. Ersanlı’nın katillerini kapıda karşıladığı anlaşıldı. Zanlıların cinayeti gasp amaçlı işledikleri iddiası ortaya atıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024
Elleri ve ayakları bağlanarak öldürülen Çınar Ersanlı katillerini kapıda karşıladı

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İstanbul Kadıköy'de eşinden ayrılan ve tek başına yaşadığı öğrenilen müzisyen Çınar Ersanlı (40), 18 Ağustos günü evinde elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu. Müzisyenin cinayete kurban gittiğinin belirlenmesi üzerine eve son giriş- çıkış yapan kişilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler Mehmet Ali U. ve Emre E. Beşiktaş'ta ele geçirildi.

GASP ŞÜPHESİ
Emniyette verdikleri ilk ifadelerde Ersanlı ile daha önceden tanıştıklarını ve arkadaş olduklarını anlatan şüpheliler; "Olay günü onun evinde alkol aldık. Aramızda sözlü tartışma çıktı. Olay gerçekleşti" dedi. Ersanlı'nın katillerine apartman kapısını açtığı anların görüntüsü de servis edildi. Buna göre Ersanlı'nın iki şüpheliyi kapıda karşılayıp evine aldığı kayıtların olduğu belirlendi. Şüphelilerden birinin eli boş gelip sırtında çantayla çıktığı anların olması, cinayetin gasp amaçlı olabileceği şüphesini gündeme getirdi. Adliye sevk edilen iki zanlı hapse gönderildi.

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