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Dilan Polat'a Engin yasaları! ''Konuşma, telefon kullanma, röportaj verme''

Dilan Polat tahliye oldu ama eskisi gibi rahat davranması yasaklandı. Eşi Engin Polat, “Konuşma, telefon kullanma, röportaj verme” diye uyardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024
Dilan Polat’a Engin yasaları! ’’Konuşma, telefon kullanma, röportaj verme’’

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İstanbul'da kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle kocası Engin Polat ile birlikte yargılanan Dilan Polat, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Hapisten çıkar çıkmaz, bir gün içinde takipçi sayısı 500 bin artarak 6.5 milyona yükseldi. Dilan Polat, önceki gün Tekirdağ Çorlu'da hapiste bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etti.

BAŞ BAŞA 1 SAAT GÖRÜŞTÜLER
Beraberinde 2 çocuğu ve kardeşi Sıla Doğu ile cezaevine Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kayınpederi Sezgin Polat ile yaklaşık 1'er saat bir araya geldi. Karı-koca, görüşmede hasret giderdi. Ancak iddiaya göre sosyal medya paylaşımları yüzünden başları belaya giren ve kendilerini ele veren Polatgiller, yeni bir strateji belirledi.

27 ŞİRKET YÖNETİMİ KAYYUM'DA
Engin Polat, bu görüşmede eşi Dilan Polat'a "Dışarıda kesinlikle konuşmayacaksın, telefon kullanmayacaksın, röportaj vermeyeceksin" şeklinde uyarılarda bulunduğu belirtildi. 9 ay sonra özgürlüğün tadını çıkaran Dilan Polat 2'nci gününü ise Sıla Doğu'nun evinde geçirdi. Polat ailesine ait 27 şirkete atanan kayyumların ise görevlerine devam ettiği belirtildi.
Sosyal medyadan servis ettikleri görüntüler ve şaşalı hayatlarını sergiledikleri için kendilerini ele veren Polat çifti, artık daha dikkatli davranmak için tedbir almaya başladı. Oğuzhan UYSAL

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