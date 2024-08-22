Ankara’da başladı Bolu’ya sıçradı! Gerede’deki orman yangını kontrol altına alındı

123 KİŞİYİ TAHLİYE EDİLDİ

Kılıç, yangının etkili olduğu Bolu sınırları içerisinde 2 yerleşim yerinin bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kavacık köyü bir de Demirler köyü. Buralarda biz tahliye yaptık, 123 kişiyi tahliye ettik, vatandaşlar şimdi güvenli bölgede. Onun dışında Tarım ve Orman Bakanlığı personeli, AFAD, jandarma, emniyet, sağlık birimleri, Kızılay aklınıza hangi birim varsa hepsi burada, aynı zamanda sivil toplum kuruluşları da geldi. Onlar da yardımcı olmaya çalışıyor. Havadan ve karadan müdahale devam etti. Yalnız hava karardığı için şu anda havadan müdahale imkanı yok."

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE GÖREV YAPIYOR

Bölgede 500 personelin görev yaptığını aktaran Kılıç, "Sayı sürekli artıyor. İş makinesi anlamında da 160'ın üzerinde iş makinesi var. Bunlar da civar illerden ve Ankara'dan bölgeye geliyor. Şu anda bizim çalışmalarımız devam ediyor. Hava karardığından dolayı dumandan etraf da görünmüyor. Yangının etrafı bizim görevlilerimiz tarafından çevriliyor, iş makineleriyle yayılması engellenmeye çalışılıyor." dedi.

Bir gazetecinin, yangının yerleşim yerlerini tehdit edip etmediği ve elektrik tellerinden çıktığı iddialarıyla ilgili sorularına Kılıç, "Tedbir alındı zaten. Ankara'dan TOMA'lar da geldi. Şu anda tehdit söz konusu değil. Yangının çıkış sebebi insan kaynaklı. Bununla ilgili süreci Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Onlar buna sebep olan kişilerle ilgili olarak işlem yürütüyorlardır." yanıtını verdi.