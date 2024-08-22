Ankara’da başladı Bolu’ya sıçradı! Gerede’deki orman yangını kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinden Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangınının söndürüldüğünü bildirdi.
KONTROL ALTINDA
Yapılan açıklamada, "Bolu Gerede'de meydana gelen yangın gece gündüz demeden yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı." ifadelerine yer verildi.
BÖLGEDE SON DURUM NE?
A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural bölgeden son durumu aktardı. Gece saatlerinde başlayan yağmurun yangının sönmesinde büyük rol oynadığına dikkat çeken Vural, yangının kısmi şekilde bazı bölgelerde devam ettiğini ancak neredeyse söndürüldüğünü aktardı.
İşte gece boyunca yaşanan tüm gelişmeler...
Yangının başlangıç noktasının Kızılcahamam'ın Şahinler Mahallesi'nde bulunan otluk alan olduğu tespit edildi. Rüzgarın etkisiyle Gerede'nin Demirler köyüne ulaşan yangın, köydeki vatandaşların tahliye edilmesine neden oldu.