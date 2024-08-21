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İstanbul Kadıköy'de kan donduran müzisyen vahşeti! Cinayetin ardından arkadaşları çıktı! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

İstanbul'da tüyler ürperten bir cinayet yaşandı. Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi'nde makine mühendisi olan ve müzisyenlik yapan Çınar Ersanlı iki günlük arayışın ardından evinde elleri, ayakları ve ağzı bağlı bir şekilde öldürülmüş halde bulundu. Mahalle sakini bir kadın, adamın evine iki gün önce 2 şüphelinin girdiğini gördüklerini ifade etti. Komşusunun bu sözleri üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Ersanlı'nın iki arkadaşı gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde kan donduran cinayeti tek tek anlattı.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 17:58 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 15:36
İstanbul Kadıköy’de kan donduran müzisyen vahşeti! Cinayetin ardından arkadaşları çıktı! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

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İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı olan Fenerbahçe Mahallesi Saldıray Sokak'ta bulunan 15 katlı bir binanın ikinci katında korkunç bir olay yaşandı.

40 yaşında makine mühendisi ve amatör müzisyenlik ile uğraşan Çınar Ersanlı, elleri, ayakları ve ağzı bağlı şekilde öldürülmüş halde bulundu.

Kadıköy'de korkunç cinayet!

Çınar Ersanlı (40)Çınar Ersanlı (40)

ELLERİ, YAKALARI VE AĞZI BAĞLI HALDE ÖLÜ BULUNDU

18 Ağustos Pazar günü 13.00 sıralarında gerçekleşen olayda, iddiaya göre, makine mühendisi ve müzisyen Çınar Ersanlı'ya 17 Ağustos Cumartesi gününden beri ulaşılamadı. Bunun üzerine Çınarlı'dan haber alamayan yakınları dairesinin kapısını çaldı.

Çınar ErsanlıÇınar Ersanlı

Kapının açılmaması üzerine çilingir çağırarak içeri giren yakınları Ersanlı'yı salonda elleri, ayakları ve ağzı bağlı hareketsiz halde yatar pozisyonda buldu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ersanlı'nın hayatını kaybettiğini saptadı. 40 yaşındaki talihsiz adamın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ersanlı'nın cenazesi Adli Tıp'taki işlemlerin ardından İzmir'de toprağa verildi.

"2 ŞÜPHELİ İÇERİ GİRDİ BİR DAHA ÇIKMADI''

Olayı anlatan mahalle sakini, "Cumartesi gece mi? Akşam mı? Bilmiyorum. 2 şüpheli gördük. Bunlar hırsız herhalde dedik. Mesaj çektiler. Ondan sonra içeriye girdiler. Bir daha da çıkmadılar. Pazar günü yakınları ulaşamayınca çilingir yardımıyla içeri girdiler. İçeri girdiklerinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde buldular. Polis ekipleri geldi. Sonra cenazeyi götürdüler. Annesi çok ağladı. Evlenip, ayrılmış. Müzisyen, makine mühendisi dört üniversite bitirmiş. Yazık oldu" dedi.

Komşusunun bu sözleri üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

YAKIN ARKADAŞLARI ÇIKTI
Yapılan inceleme sonucunda 2 şüpheliyi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Ersanlı'nın yakın arkadaşları olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde cinayetin detaylarını tek tek anlattı. Müzisyen ile internette tanıştıklarını söyleyen şüpheliler "Olay günü evine gittik. Birtakım tartışmalar yaşandı, bizi şikayet etmesin diye ellerini ayaklarını bağladık. Sonra da evden kaçtık. Öldüğünü bilmiyorduk. Amacımız öldürmek değildi" ifadelerini kullandı.

BOYNUNU KIRMIŞLAR
Öte yandan müzisyen Çınar Ersanlı'nın Adli Tıp'taki ön otopsi raporu ile ölüm nedeni de ortaya çıktı. Ersanlı'nın boynunun kırılarak öldürüldüğü anlaşıldı.

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