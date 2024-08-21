Trabzon’da bir aileyi yok ettiler! Önce bıçakladı sonra kundakladılar! Korkunç olayın sebebi bakın ne çıktı!

Haçovit Yaylası'ndaki Arif Altuntaş'a ait tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gülizar Altuntaş

ÖLENLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yayladaki bir evde sabah erken saatlerde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilerek alevlerin söndürüldüğü belirtildi. Vefat edenlerin 61 yaşındaki ev sahibi Gülüzar Altuntaş ile 66 yaşındaki Kasım ve 67 yaşındaki Arif Altuntaş olduğu belirlendi.

Trabzon Valiliği yangına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan ilk açıklamada "İlimiz Araklı ilçesi Kayacık Mahallesine bağlı Haçovit Yaylasında bugün saat 06.40 sıralarında bir yayla evinde çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmiş ve yangın söndürülmüştür. Yangının söndürülmesine müteakip evde yapılan incelemede 3 şahsın yanarak vefat ettiği tespit edildi. İlk belirlemelere göre yangının kundaklama sonucu meydana geldiği tespit edilmiş ve olaya karıştığı değerlendirilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcılığına bildirilen olayla ilgili detaylı inceleme başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.