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Trabzon'da bir aileyi yok ettiler! Önce bıçakladı sonra kundakladılar! Korkunç olayın sebebi bakın ne çıktı!

Trabzon'un Araklı ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Haçovit Yaylası'ndaki bir evde sabah saatlerinde çıkan yangın sonucu 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Savcılık, evde bulunan kişileri öldüren üç kişinin aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabaları olduğunun ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 13:57 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 20:52
Trabzon’da bir aileyi yok ettiler! Önce bıçakladı sonra kundakladılar! Korkunç olayın sebebi bakın ne çıktı!

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Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı olan Haçovit Yaylası'nda korkunç bir olay yaşandı. Yangın çıkan evde cesedi bulunan 3 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Haçovit Yaylası'ndaki Arif Altuntaş'a ait tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yapılan incelemeler sonucu 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

Yayla evine ait görüntüler.Yayla evine ait görüntüler.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında evi yanıcı madde dökerek ateşe verdikleri değerlendirilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kaybolan Down sendromlu çocuk bulundu

Gülizar AltuntaşGülizar Altuntaş

ÖLENLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yayladaki bir evde sabah erken saatlerde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilerek alevlerin söndürüldüğü belirtildi. Vefat edenlerin 61 yaşındaki ev sahibi Gülüzar Altuntaş ile 66 yaşındaki Kasım ve 67 yaşındaki Arif Altuntaş olduğu belirlendi.

Trabzon Valiliği yangına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan ilk açıklamada "İlimiz Araklı ilçesi Kayacık Mahallesine bağlı Haçovit Yaylasında bugün saat 06.40 sıralarında bir yayla evinde çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmiş ve yangın söndürülmüştür. Yangının söndürülmesine müteakip evde yapılan incelemede 3 şahsın yanarak vefat ettiği tespit edildi. İlk belirlemelere göre yangının kundaklama sonucu meydana geldiği tespit edilmiş ve olaya karıştığı değerlendirilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcılığına bildirilen olayla ilgili detaylı inceleme başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

SAVCILIK: ''AKRABALARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜLER''

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise "Araklı Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış ve yürütülen soruşturma kapsamında vefat eden G.A, K.A, ve A.A'nın aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ve akrabaları olan şüpheliler M.A, M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.A. tarafından öldürüldükleri tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kasım AltuntaşKasım Altuntaş

SUÇ UNSURU OLAY YERİNE YAKIN BİR YERDE BULUNDU

Şüpheliler M.A, M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.A'nın Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı, öldürme eyleminde kullanılan bıçağın ise olay yerine yakın bir arazide bulunduğu aktarılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin otopsi işlemlerinin devam ettiği ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Arif AltuntaşArif Altuntaş

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