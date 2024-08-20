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Aydın'da korkunç kaza: Yolcu otobüsü yoldan çıktı! Ölü ve yaralı var

Aydın’da yolcu otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpıp yoldan çıktı. Yaşanan trafik kazasında ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 00:48 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 00:48
Aydın’da korkunç kaza: Yolcu otobüsü yoldan çıktı! Ölü ve yaralı var

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Korkunç kaza, Çine Hallaçlar mevkii Aydın-Muğla karayolu üzerinde meydana geldi.

Aydın'da korkunç kaza: Yolcu otobüsü yoldan çıktı!Aydın'da korkunç kaza: Yolcu otobüsü yoldan çıktı!

OTOBÜS YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYAYA ÇARPIP YOLDAN ÇIKTI
Söz konusu olayda, Muğla istikametinden Aydın istikametine ilerleyen 34 BK 9643 plakalı yolcu otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpıp yoldan çıkarak yan yattı.

Ölü ve yaralı varÖlü ve yaralı var

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ
Kaza ihbarı olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı.

Olay yerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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