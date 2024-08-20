Aydın’da korkunç kaza: Yolcu otobüsü yoldan çıktı! Ölü ve yaralı var

Ölü ve yaralı var

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ

Kaza ihbarı olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı.

Olay yerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.