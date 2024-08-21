Sultanahmet’te tramvay durağında panik anları! Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Sultanahmet tramvay durağında şüpheli bir çanta paniğe sebep oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarda bulunulması üzerine durağa polis ekipleri intikal etti.
Sultanahmet tramvay durağında şüpheli bir çanta paniğe sebep oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarda bulunulması üzerine durağa polis ekipleri intikal etti.
ŞÜPHELİ ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI
Olay yerinin çevresine şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Durağa bomba imha ekipleri çağırıldı. Uzman ekiplerin fünyeyle patlattığı çantadan elbise çıktı.
Şüpheli çanta yüzünden durdurulan Sultanahmet'teki tramvay seferleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.