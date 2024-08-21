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Sultanahmet'te tramvay durağında panik anları! Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Sultanahmet'te tramvay durağında şüpheli çanta paniğe neden oldu. Tramvay seferleri durduruldu. Fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan elbise çıktı. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 21:48 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 21:49
Sultanahmet’te tramvay durağında panik anları! Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

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Sultanahmet tramvay durağında şüpheli bir çanta paniğe sebep oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarda bulunulması üzerine durağa polis ekipleri intikal etti.

Sultanahmet'te tramvay durağında panik anlarıSultanahmet'te tramvay durağında panik anları

ŞÜPHELİ ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI
Olay yerinin çevresine şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Durağa bomba imha ekipleri çağırıldı. Uzman ekiplerin fünyeyle patlattığı çantadan elbise çıktı.

Sultanahmet'te tramvay durağında panik anları! Sultanahmet'te tramvay durağında panik anları!

Şüpheli çanta yüzünden durdurulan Sultanahmet'teki tramvay seferleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

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