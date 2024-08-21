Ankara’da feci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Türkkızılayı Caddesi'nde meydana kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce trafik lehvasına çarptı, ardından kaldırıma çıkıp duvara çarparak takla attı.

Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayı gören çevredekiler ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sürücü Muhammet K. ve yolcu Alperen Atik, sıkıştıkları otomobilden çıkarıldı.

Takla atan araçta bulunan bir kişi hayatını kaybederken, sürücü yaralı olarak kurtuldu

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde araçta bulunan 20 yaşındaki Alperen Atik'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Muhammet K. ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.