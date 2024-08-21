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Fenomen Dilan Polat Ferrari'den indi Opel'e bindi! İşte böyle tahliye oldu!

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat, tahliye edildi. Dün çocuklarıyla eşi Engin Polat’ı ziyaret etti. Çıkışta ise el konulan Ferrari’sine değil orta sınıf bir arabaya bindi!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024
Fenomen Dilan Polat Ferrari’den indi Opel’e bindi! İşte böyle tahliye oldu!

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, "Enercii" dedi. Dolarları başına takıp lüks arabalara bindi. Eşi Engin Polat'ın jestleri ile herkese hava atıp tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak geçtiğimiz Kasım ayında kara para aklamak ve vergi kaçırmak gibi 5 ayrı suçtan tutuklanıp hapse gönderildi. 40 yıl hapis istemiyle yargılanırken önceki gün tahliye edildi. Dün de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etti. Hem eşi hem de kayınpederi ile 1 saat görüşme gerçekleştirdi. Çıkışta orta sınıf bir arabaya binerken bu karesi sosyal medyayı alt üst etti. Çünkü bir zamanlar Ferrari'ye binip poz veren Dilan Polat orta sınıf bir aracın arka koltuğuna geçmişti.

"FERRARİ'SİNİ ÖZLEYEN BİLGE"
Sosyal medyadaki yorumlarda "Dilan acaba Ferrari'sini ne zaman alacak" "Ferrari'sini özleyen bilge" gibi yorumlar dikkat çekti. Bu arada Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu, cezaevi çıkışında gazetecilerin sorularına yanıt verdi. "Tabi ki de çok mutluyuz. İlk kez bugün birbirlerini gördüler. Çok mutlu oldular" dedi. Gazetecilerin "Avukatınız görüşmeye geldi mi" sorusu üzerine, "Evet geldi. Teşekkür ederiz" dedi. Doğu, "Engin'in durumu nasıl" sorusu üzerine de "Engin'in durumu hiç iyi değil" karşılığını verdi.


Sıla Doğu, Dilan Polat'ın son halinin fotoğrafını paylaştı. "Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim" notunu yazdı.
Dilan Polat bir dönem kendisine Ferrari alan eşini bu kez cezaevinde çocuklarıyla ziyaret etti!

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