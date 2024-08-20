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Market rafları insan hayatıyla oynuyor! Son kullanma tarihi geçmiş 70 bin ürün imha!

Market rafları insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Son zamanların en büyük skandallarından biri de Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı. Yapılan denetimde son kullanma tarihi geçmiş tam 70 bin ürün ele geçirildi. Toplananlar aralarında peynirden deterjana pek çok temel gıda maddesi yer alıyor.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 18:48 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 18:53
Market rafları insan hayatıyla oynuyor! Son kullanma tarihi geçmiş 70 bin ürün imha!

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Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan denetimde, son kullanma tarihi geçmiş 70 bin ürün ele geçirildi. Ürünler kontrollü şekilde imha edildi.

TARİHİ GEÇMİŞ 70 BİN ÜRÜN RAFLARDA!

Mersin'de Tarsus Belediyesi yetkililerince yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş, toplam 70 bin ürün ele geçirildi.

GIDADAN TEMİZLİĞE HER ÜRÜNDE !

Söz konusu denetimlerde süt ve süt ürünleri, temizlik malzemeleri, sağlık ve hijyen ürünleri gibi çeşitli ürünlerin yanı sıra menşei belli olmayan 700 litre zeytinyağı ve 300 kilogram kıyılmış tütün de bulundu.

İŞLETMEYE CEZA

Yetkililer söz konusu işletmeye cezai işlem uyguladı, ürünler ise Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde imha edildi.

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