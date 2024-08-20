Market rafları insan hayatıyla oynuyor! Son kullanma tarihi geçmiş 70 bin ürün imha!

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan denetimde, son kullanma tarihi geçmiş 70 bin ürün ele geçirildi. Ürünler kontrollü şekilde imha edildi.

Mersin'de Tarsus Belediyesi yetkililerince yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş, toplam 70 bin ürün ele geçirildi.

GIDADAN TEMİZLİĞE HER ÜRÜNDE !

Söz konusu denetimlerde süt ve süt ürünleri, temizlik malzemeleri, sağlık ve hijyen ürünleri gibi çeşitli ürünlerin yanı sıra menşei belli olmayan 700 litre zeytinyağı ve 300 kilogram kıyılmış tütün de bulundu.