Nedenini duyanlar şaşkın! Pencerelerdeki bu delikler bakın ne işe yarıyormuş

Plastik pencere ler, çift camlı yapıları ve sağlam profilleri ile dışarıdan gelen soğuk havanın kesilmesinde büyük bir etkiye sahip. Ancak bu pencerelerin en büyük sırrı, hava sızdırmazlığını artırarak evin ısı yalıtımını optimize etmeleridir. Pencere sistemlerinin bu özelliği, pek çok kişi tarafından bilinmese de, evin iç sıcaklığını korumak için büyük bir fark yaratır.

PVC pencere ler, mevsimlere göre ayarlanabilir özelliklerle donatılmıştır. Kış aylarında sıkılaştırılan lastikler sayesinde soğuk hava dışarıda tutulurken, yaz aylarında lastik sıkılığının azaltılması hava akışını kolaylaştırır. Bu özellikler, evin hem kışın sıcak hem de yazın serin kalmasına yardımcı olur.

KIŞ VE YAZ AYARLARINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kış Ayarı: Isıyı İçerde Tutun

Kış ayarında, pencerenin lastikleri daha sıkı hale getirilerek soğuk havanın dışarıda tutulması ve evin içindeki sıcak havanın korunması sağlanır. Bu ayar, pencere kenarlarında oluşabilecek hava akımlarını minimize eder, böylece ev daha kolay ısınır ve ısıtma maliyetleriniz azalır.

Yaz Ayarı: Serinliği Muhafaza Edin

Yaz aylarında ise lastik sıkılığı azaltılarak pencerenin daha gevşek kapanması sağlanır. Bu durum, evin içine hava akışını kolaylaştırarak iç mekanın serin kalmasına yardımcı olur ve aynı zamanda aşırı sıcak havalarda evin havalandırılmasını da kolaylaştırır.