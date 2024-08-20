SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Nedenini duyanlar şaşkın! Pencerelerdeki bu delikler bakın ne işe yarıyormuş

Evlerimizde konfor ve sıcaklık denetimi söz konusu olduğunda, pencereler çoğu zaman göz ardı edilen ancak kritik öneme sahip unsurlardır. Özellikle kış aylarında, kaloriferler ne kadar yüksek derecede çalışırsa çalışsın, evin istenilen sıcaklığa ulaşmaması pencerelerden kaynaklanıyor olabilir. Modern çözümler sunan plastik pencereler bu soruna çözüm olarak öne çıkıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 11:08 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 11:08
Nedenini duyanlar şaşkın! Pencerelerdeki bu delikler bakın ne işe yarıyormuş

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Plastik pencereler, çift camlı yapıları ve sağlam profilleri ile dışarıdan gelen soğuk havanın kesilmesinde büyük bir etkiye sahip. Ancak bu pencerelerin en büyük sırrı, hava sızdırmazlığını artırarak evin ısı yalıtımını optimize etmeleridir. Pencere sistemlerinin bu özelliği, pek çok kişi tarafından bilinmese de, evin iç sıcaklığını korumak için büyük bir fark yaratır.

MEVSİM AYARLARI VE ISI YALITIMINDAKİ ETKİSİ

PVC pencereler, mevsimlere göre ayarlanabilir özelliklerle donatılmıştır. Kış aylarında sıkılaştırılan lastikler sayesinde soğuk hava dışarıda tutulurken, yaz aylarında lastik sıkılığının azaltılması hava akışını kolaylaştırır. Bu özellikler, evin hem kışın sıcak hem de yazın serin kalmasına yardımcı olur.

KIŞ VE YAZ AYARLARINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kış Ayarı: Isıyı İçerde Tutun

Kış ayarında, pencerenin lastikleri daha sıkı hale getirilerek soğuk havanın dışarıda tutulması ve evin içindeki sıcak havanın korunması sağlanır. Bu ayar, pencere kenarlarında oluşabilecek hava akımlarını minimize eder, böylece ev daha kolay ısınır ve ısıtma maliyetleriniz azalır.

Yaz Ayarı: Serinliği Muhafaza Edin

Yaz aylarında ise lastik sıkılığı azaltılarak pencerenin daha gevşek kapanması sağlanır. Bu durum, evin içine hava akışını kolaylaştırarak iç mekanın serin kalmasına yardımcı olur ve aynı zamanda aşırı sıcak havalarda evin havalandırılmasını da kolaylaştırır.

Pencerelerinizin Ayarını Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

Pencereler genellikle "interseasonal" yani her iki mevsime uygun ayarla gelir. Ancak mevsim değişikliklerinde bu ayarı güncellemeniz önemlidir. Pencerelerinizin hangi ayar olduğunu anlamak için iki basit yöntem:

Kağıt Testi: Pencere pervazı ile cam arasına ince bir kağıt yerleştirin ve pencereyi kapatın. Eğer kağıdı kolayca çekebiliyorsanız, pencereniz yaz ayarı konumundadır.
Silindir Kilit Pozisyonu: Pencerenin kenarında bulunan silindir kilidi inceleyin. Silindir kilit içeriye doğru yakınsa kış ayarındadır; eğer çentik ortadaysa standart, dışa doğru ise yaz ayarı uygundur.

Bu basit ayarlarla evinizin konforunu artırabilir, enerji maliyetlerinden tasarruf ederken aynı zamanda yaşam alanınızın sıcaklık koşullarını optimize edebilirsiniz.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT’ten Irak Hakurk’ta nokta operasyon! Terör örgütü PKK/KCK üyesi Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak etkisiz hale getirildi
Özgür Özel’in bacak bilmecesi! Vuruldu dediler neler yaşandığını anlattı
Son dakika: Dilan Polat’a gece yarısı ziyareti! Avukatından tahliye sonrası ilk açıklama geldi: Psikolojik sorunları var
Son dakika: Reha Muhtar’dan kötü haber! Yalısının merdivenlerinden düşen ünlü spiker entübe edildi | Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl?
Fenerbahçe’den orta sahaya çifte dünya yıldızı! Jose Mourinho’nun yüzü gülecek
Piyasaların gözü Merkez’de! Faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
Joe Biden’a TV darbesi! Gözyaşları içinde kaldığı yayını kestiler: Lanet olsun çok yaşlıyım
Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı! Filistinli iş insanı neden öldürüldü?
Zaha hakkında şoke eden iddia! İşte transfer olmama nedeni
Aşkından kendini yollara vurmuştu! E-5’in yürüyen adamı Selami Salman’dan acı haber
CANLI TAKİP | Blinken ateşkes dedi Hamas’tan cevap geldi: ABD İsrail için zaman kazanıyor
Çankırı’daki orman yangını kontrol altında
HAVA DURUMU | Meteoroloji açıkladı! O güne dikkat çok sıcak olacak! Bugün hava nasıl?
Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda
Fahiş okul servis ücretleri için velilerden yeni çözüm! Veliler dikkat! Paranızı geri alabilirsiniz
SON DAKİKA