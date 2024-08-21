6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı yıkım esnasında böyle çöktü! | Panik anları kamerada!

Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir bina yıkımı esnasında kendiliğinden çöktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir bina yıkımı esnasında kendiliğinden çöktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
DEPREMDE ON BİNLERCE BİNA ZARAR GÖRDÜ
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde on binlerce bina ağır orta ve az olmak üzere hasar aldı.
CUMHURBAŞKANLIĞI RAPORU AÇIKLAMIŞTI
Deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda hazırlanan raporda 35 bin 355 binanın yıkıldığı, 17 bin 491 binanın da acil olarak yıkılması gerektiğine karar verilmiş, 179 bin 786 binanın ağır, 40 bin 228 binanın orta ve 431 bin 421 binanın da az hasarlı olduğu sonucuna varılmıştı.
AĞIR HASAR ALDI, BOŞALTILDI
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan 7 katlı bir bina da 6 Şubat depremlerini ağır hasarlı olarak atlatmış ve tahliye edilmişti.
YIKIM SIRASINDA ÇÖKTÜ
Tahliye edilen 7 katlı 2 bloklu bina, bugün kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken görüntülere iki kişinin yıkımın yakınında bulunduğu ve canlarını zor kurtardığı anlar yansıdı.
TOZ BULUTU GÖKYÜZÜNÜ SARDI
Yaşanan çökme sonucu çevreyi toz bulutu kaplarken, bölgede bulunan diğer vatandaşlar da bölgeden hızla uzaklaştı. O anlardan geriye cep telefonuna yansıyan anlar kaldı.
Binanın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.