6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı yıkım esnasında böyle çöktü! | Panik anları kamerada!

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde on binlerce bina ağır orta ve az olmak üzere hasar aldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI RAPORU AÇIKLAMIŞTI

Deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda hazırlanan raporda 35 bin 355 binanın yıkıldığı, 17 bin 491 binanın da acil olarak yıkılması gerektiğine karar verilmiş, 179 bin 786 binanın ağır, 40 bin 228 binanın orta ve 431 bin 421 binanın da az hasarlı olduğu sonucuna varılmıştı.