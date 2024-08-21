Konya’da kan donduran cinayet! Otomobilde bıçaklayarak öldürdüğü eşiyle birlikte polis merkezine gidip teslim oldu

Konya'da bugün kan donduran bir cinayet işlendi.
OTOMOBİLDE TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLADI
53 yaşındaki Bekir Durmaz, otomobilde tartıştığı 37 yaşındaki eşi Elif Durmaz'ı bıçakladıktan sonra otomobille birlikte polis merkezine giderek teslim oldu, eşi için de sağlık görevlilerinin çağrılmasını istedi. Bekir Durmaz gözaltına alınırken, adrese gelen sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Elif Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
KANLAR İÇİNDEKİ KADINI GÖREN SÜRÜCÜLER 112'Yİ ARADI
Olay, bugün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Karayolunda seyir halinde olan sürücüler, bir otomobilde kadının kanlar içerisinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Plakası ve gittiği istikamet belirtilen otomobilin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Bu sıralarda aranan otomobilin sürücüsü Bekir Durmaz, aracıyla birlikte Selçuklu ilçesindeki Özalkent Polis Merkezi'ne gelip, tartıştığı eşi Elif Durmaz'ı bıçakladığını belirterek, sağlık görevlilerinin çağrılmasını istedi.
KADININ CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
Otomobili kontrol eden polisler, sağ ön koltukta bir kadını kanlar içerisinde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi.