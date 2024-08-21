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Konya'da kan donduran cinayet! Otomobilde bıçaklayarak öldürdüğü eşiyle birlikte polis merkezine gidip teslim oldu

Konya'da kan donduran bir cinayet işlendi. 53 yaşındaki Bekir Durmaz, otomobilde tartıştığı 37 yaşındaki eşi Elif Durmaz’ı bıçakladıktan sonra otomobille birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Kadının cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürülürken Durmaz sorgulanmak üzere Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 21:26 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 21:26
Konya’da kan donduran cinayet! Otomobilde bıçaklayarak öldürdüğü eşiyle birlikte polis merkezine gidip teslim oldu

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Konya'da bugün kan donduran bir cinayet işlendi.

OTOMOBİLDE TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLADI
53 yaşındaki Bekir Durmaz, otomobilde tartıştığı 37 yaşındaki eşi Elif Durmaz'ı bıçakladıktan sonra otomobille birlikte polis merkezine giderek teslim oldu, eşi için de sağlık görevlilerinin çağrılmasını istedi. Bekir Durmaz gözaltına alınırken, adrese gelen sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Elif Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KANLAR İÇİNDEKİ KADINI GÖREN SÜRÜCÜLER 112'Yİ ARADI
Olay, bugün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Karayolunda seyir halinde olan sürücüler, bir otomobilde kadının kanlar içerisinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Plakası ve gittiği istikamet belirtilen otomobilin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Bu sıralarda aranan otomobilin sürücüsü Bekir Durmaz, aracıyla birlikte Selçuklu ilçesindeki Özalkent Polis Merkezi'ne gelip, tartıştığı eşi Elif Durmaz'ı bıçakladığını belirterek, sağlık görevlilerinin çağrılmasını istedi.

KADININ CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
Otomobili kontrol eden polisler, sağ ön koltukta bir kadını kanlar içerisinde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi.

Bekir Durmaz gözaltına alınırken, adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ve çok kan kaybettiği anlaşılan Elif Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürülecek.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Teslim olan Bekir Durmaz ise sorgulanmak üzere Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

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