Konya’da kan donduran cinayet! Otomobilde bıçaklayarak öldürdüğü eşiyle birlikte polis merkezine gidip teslim oldu

Konya'da bugün kan donduran bir cinayet işlendi.



OTOMOBİLDE TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLADI

53 yaşındaki Bekir Durmaz, otomobilde tartıştığı 37 yaşındaki eşi Elif Durmaz'ı bıçakladıktan sonra otomobille birlikte polis merkezine giderek teslim oldu, eşi için de sağlık görevlilerinin çağrılmasını istedi. Bekir Durmaz gözaltına alınırken, adrese gelen sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Elif Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.