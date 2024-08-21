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6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta 10 saat enkazda kaldı: Kaybettiğim aileme verdiğim sözü tutacağım!

Hataylı futbolcu Görkem Çakmak, depremde 10 saat enkazda kaldı. Kurtarıldı. Ancak ne annesi, ne babası ne de kardeşleri hayattaydı. Mucize eseri ayağa kalktı. Sahalara dönüp kaleye geçmeyi başardı. Mutluluğunu ailesine adadı: Onlar için...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024
6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta 10 saat enkazda kaldı: Kaybettiğim aileme verdiğim sözü tutacağım!

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Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi, Çakmak Ailesi'ni de vurdu. Hatay'da Görkem Çakmak ve ailesinin oturdukları 2 katlı bina yerle bir oldu. Görkem enkazdan 10 saat sonra sağ kurtuldu. Ama babası Orhan, annesi Sevgi ve ikiz kız kardeşleri Ceren ile Cevher ne yazık ki artık hayatta yoktu.

SÖZÜMÜ TUTACAĞIM
İki ayağından ve belindeki rahatsızlıktan dolayı çeşitli ameliyatlar geçiren Görkem 1.5 yıl sonra çok sevdiği yeşil sahalarla buluştu. Antakya Belediyespor'un kalesini koruyan genç futbolcu, Samandağ Belediyesi Geleneksel Mahalleler Arası Tahsin Demir Futbol Turnuvası'yla yeniden sahalara koştu. Aynı zamanda Mustafa Kemal Üniversitesi Muhasebe Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Görkem Çakmak şöyle konuştu: Depremde bütün ailemi kaybettim. Benim ve ailemin hayali iyi bir futbolcu olmaktı. Yaşama geri dönmek zorundaydım ve bunu da futbol sayesinde yapıyorum. Çok iyi bir kaleci olacağım. Aileme verdiğim "Futbolcu olacağım" sözünü de yerine getireceğim. Hayalim ise taraftarı olduğum Galatasaray'ın kalecisi Muslera gibi olmak. Ayrıca Üniversiteye gittiğim için maddi yönden zorlanıyorum. Hayırseverlerin yardımını bekliyorum. Murat KARAMAN

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