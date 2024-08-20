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Hatay'da genç kız karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti midesinden 2 kilogram kıl yumağı çıktı! Doktoru bile şaşırdı: "Meslek hayatımda bir ilk"

Hatay'da tıp tarihinde ender görülen bir olay yaşanadı. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran genç kızın midesinden 2 kilogram kıl yumağı çıkarıldı. Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Süleyman Belli, meslek hayatında kıl yumağından oluşan bu kadar büyük kitleye ilk defa rastladığını söyledi.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 16:16 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 16:46
Hatay’da genç kız karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti midesinden 2 kilogram kıl yumağı çıktı! Doktoru bile şaşırdı: Meslek hayatımda bir ilk

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Hatay'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran genç kızın midesinden 2 kilogram kıl yumağı çıkarıldı.

Genç kızın midesinden 2 kilogram kıl yumağı çıktı!


KARIN AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTTİ
İskenderun ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Ö.A, karın ağrısı şikayetiyle İskenderun Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

MİDESİNDE KİTLEYE RASTLANDI
Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Süleyman Belli, yaptığı endoskopi sonucu Ö.A'nın midesinde kitleye rastladı.

Ameliyata alınan genç kızın midesinden, 2 kilogram ağrılığında ve 50 santimetre uzunluğunda kıl yumağı çıkarıldı. Belli, meslek hayatında kıl yumağından oluşan bu kadar büyük kitleye ilk defa rastladığını söyledi.

Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Süleyman BelliHastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Süleyman Belli

"12 PARMAK BAĞIRSAĞI DA DOLDURAN SAÇ YUMAĞI GÖRDÜK"
Taşlaşmış hale gelen saç kılı yumağını endoskopi yöntemiyle çıkarma veya ilaçla eritme şansı olmadığını anlatan Belli, "Ameliyatta batınla midenin ön kısmında, yaklaşık 1 santimetrelik bir yırtık olduğunu gördük. Bu yırtıktan mideyi tamamen dolduran ve 12 parmak bağırsağı da dolduran, mide şeklini almış bir saç yumağı olduğunu gördük. Hastanın tedavisi genel cerrahi servisinde devam etmektedir. Sağlığına kavuştu." dedi.



Süleyman Belli, hastanın servisteki tedavisinin ardından taburcu edileceğini kaydetti.

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