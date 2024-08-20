Hatay'da genç kız karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti midesinden 2 kilogram kıl yumağı çıktı! Doktoru bile şaşırdı: "Meslek hayatımda bir ilk"

Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Süleyman Belli

"12 PARMAK BAĞIRSAĞI DA DOLDURAN SAÇ YUMAĞI GÖRDÜK"

Taşlaşmış hale gelen saç kılı yumağını endoskopi yöntemiyle çıkarma veya ilaçla eritme şansı olmadığını anlatan Belli, "Ameliyatta batınla midenin ön kısmında, yaklaşık 1 santimetrelik bir yırtık olduğunu gördük. Bu yırtıktan mideyi tamamen dolduran ve 12 parmak bağırsağı da dolduran, mide şeklini almış bir saç yumağı olduğunu gördük. Hastanın tedavisi genel cerrahi servisinde devam etmektedir. Sağlığına kavuştu." dedi.