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Ankara ve Bolu Valilerinden açıklama: "Yangının insan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz"

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki orman yangını Bolu’nun Demirler köyüne sıçradı. Ankara ve Bolu Valileri bölgede incelemelerde bulundu. Valiler yangının rüzgar etkisiyle yayıldığını ve insan kaynaklı olabileceğini ifade etti. Ekipler, hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde müdahalede bulunuyor.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 18:11 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 18:11
Ankara ve Bolu Valilerinden açıklama: Yangının insan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangını, yetkililer tarafından yakından takip ediliyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin ve Bolu Valisi Erkan Kılıç bölgede açıklamalarda bulunduAnkara Valisi Vasip Şahin ve Bolu Valisi Erkan Kılıç bölgede açıklamalarda bulundu

İNSAN KAYNAKLI ÇIKTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının rüzgar nedeniyle hızla yayıldığını ve otluk alanlarda etkili olduğunu söyledi. "Yangının insan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz, ancak kesin nedeni tespit edilecektir" diyen Şahin meşe ağaçlarının yangına karşı dayanıklı olduğunu ekledi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde yangının ormanlık alana sıçraması nedeniyle bir köy tahliye edildiBolu'nun Gerede ilçesinde yangının ormanlık alana sıçraması nedeniyle bir köy tahliye edildi

BOLU'DA 65 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Demirler köyünde yaşayan 65 kişinin tahliye edildiğini ve yangının köydeki evlere sıçramasını önlemek için yoğun bir çaba gösterildiğini belirtti. Kılıç, bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına destek için çevre illerden takviye çağrısında bulunulduğunu ve devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu vurguladı. Ekipler, hem havadan hem de karadan yangına müdahale ediyor.

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