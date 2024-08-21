Ankara ve Bolu Valilerinden açıklama: "Yangının insan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz"

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangını, yetkililer tarafından yakından takip ediliyor.
İNSAN KAYNAKLI ÇIKTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ
Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının rüzgar nedeniyle hızla yayıldığını ve otluk alanlarda etkili olduğunu söyledi. "Yangının insan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz, ancak kesin nedeni tespit edilecektir" diyen Şahin meşe ağaçlarının yangına karşı dayanıklı olduğunu ekledi.
BOLU'DA 65 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Bolu Valisi Erkan Kılıç, Demirler köyünde yaşayan 65 kişinin tahliye edildiğini ve yangının köydeki evlere sıçramasını önlemek için yoğun bir çaba gösterildiğini belirtti. Kılıç, bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına destek için çevre illerden takviye çağrısında bulunulduğunu ve devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu vurguladı. Ekipler, hem havadan hem de karadan yangına müdahale ediyor.