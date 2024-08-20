Taciz iddiası sonrası ortalık karıştı! Mahalleli çocukların çığlıklarına koştu

İki kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada iş yerinin kepenkleri ve camları zarar gördü.

Olay yerine çok sayıda takviye çevik kuvvet ve özel harekat polisi sevk edildi. Çevrede ve olayın yaşandığı iddia edilen iş yerinde geniş güvenlik önlemleri alınmasının ardından iki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan iş yeri sahibi Y. E., polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken, tacizin gerçekleştiği iddia edilen kasap dükkanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.