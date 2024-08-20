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Taciz iddiası sonrası ortalık karıştı! Mahalleli çocukların çığlıklarına koştu

İstanbul Esenyurt'ta korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, et ve şarküteri ürünlerinin satıldığı dükkana alışveriş yapmak üzere gelen yaşı küçük iki kız çocuğu tacize uğradı. Çocukların bağırarak yardım çağırması üzerine çevrede bulunanlar iş yerinde toplandı. Taciz şüphelisi gözaltına alınırken polis ekipleri mahallede yoğun güvenlik önlemi aldı.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 11:30 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 11:34
Taciz iddiası sonrası ortalık karıştı! Mahalleli çocukların çığlıklarına koştu

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Esenyurt'ta bir iş yerinde iki kız çocuğuna yönelik taciz iddiası, mahallede gerginliğe neden oldu.

Taciz iddiası sonrası mahalle karıştı!

Olay sonrası polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken şahıs ise gözaltına alındı.Olay sonrası polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken şahıs ise gözaltına alındı.



Olay, saat 18.00 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1530. Sokak'ta gerçekleşti.

İddiaya göre, et ve şarküteri ürünlerinin satıldığı dükkana alışveriş yapmak üzere gelen yaşı küçük iki kız çocuğu tacize uğradı.


YARDIM ÇIĞLIKLARI ÜZERİNE ÇEVREDİKİLER TOPLANDI
Çocukların bağırarak yardım çağırması üzerine çevrede bulunanlar iş yerinde toplandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Öfkeli mahalleli ve iş yeri sahibi arasında kısa süreli yaşanan arbede polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

İki kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı.İki kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Bu sırada iş yerinin kepenkleri ve camları zarar gördü.

Olay yerine çok sayıda takviye çevik kuvvet ve özel harekat polisi sevk edildi. Çevrede ve olayın yaşandığı iddia edilen iş yerinde geniş güvenlik önlemleri alınmasının ardından iki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan iş yeri sahibi Y. E., polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken, tacizin gerçekleştiği iddia edilen kasap dükkanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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