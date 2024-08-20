MERKÜR METROSU ne zaman bitecek? O tarihe kadar aman bunları yapmayın! 12 burç için sıralandı

Astrolojik inanışlara göre Merkür Retrosu, özellikle iletişimle ilgili alanlarda çeşitli zorluklara neden olabiliyor. Bu yıl, Başak ve Aslan burçlarında gerçekleşen Retro, 28 Ağustos'ta sona erecek. Astrologlara göre bu süreçte, özellikle dikkatli olunması gereken konular arasında yanlış anlaşılmalar ve gecikmeler yer alıyor. Retro sürecinin sona ermesiyle birlikte, burçların üzerindeki bu etkiler de hafiflemeye başlayacak. Retro'nun burçlar üzerindeki olası etkilerini ve bitiş tarihini öğrenmek isteyenler için tüm ayrıntılar burada...
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN SONA ERECEK?
Astroloji meraklılarının yakından takip ettiği Merkür Retrosu, 5 Ağustos 2024 tarihinde saat 07:56'da Başak burcunda geri hareketine başladı. İki ayrı burçta gerçekleşen retro, ilk olarak 6-14 Ağustos tarihleri arasında Başak burcunda, ardından 15-28 Ağustos arasında Aslan burcunda etkili olacak. Bu süreçte iletişimde sorunlar, yanlış anlamalar ve gecikmeler yaşanabilir. Retro, tüm etkileriyle 30 Ağustos'ta sona erecek. Astrolojiye inananlar için bu tarih, rahat bir nefes almak için sabırsızlıkla bekleniyor.
MERKÜR RETROSU'NUN 12 BURCA ETKİLERİ 🌌
Koç (21 Mart - 19 Nisan) 🔥
İletişim kazalarına dikkat! 🗣️ Yanlış anlaşılmalar ve öfke patlamaları yaşanabilir. Sakin kalmaya çalış. 🧘♂️
Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs) 🌿
Maddi konularda aksaklıklar olabilir 💸, harcamalarına dikkat et. Eski borçlar gündeme gelebilir. 💳