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MERKÜR METROSU ne zaman bitecek? O tarihe kadar aman bunları yapmayın! 12 burç için sıralandı

Astroloji meraklılarının yakından takip ettiği Merkür Retrosu, 2024 yılı için de etkilerini sürdürüyor. 14 Ağustos'ta Başak burcunda başlayan Retro, 28 Ağustos'ta Aslan burcunda sona erecek. Bu süreçte, iletişimde yaşanacak aksaklıklar, yanlış anlamalar ve gecikmeler en sık karşılaşılan etkiler arasında. Astrologlar, bu dönemde sözcükleri özenle seçerek, mesajların net bir şekilde iletilmesini öneriyor. Peki, Merkür Retrosu hangi burçları nasıl etkiliyor? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 22:50 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 22:50
MERKÜR METROSU ne zaman bitecek? O tarihe kadar aman bunları yapmayın! 12 burç için sıralandı

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Astrolojik inanışlara göre Merkür Retrosu, özellikle iletişimle ilgili alanlarda çeşitli zorluklara neden olabiliyor. Bu yıl, Başak ve Aslan burçlarında gerçekleşen Retro, 28 Ağustos'ta sona erecek. Astrologlara göre bu süreçte, özellikle dikkatli olunması gereken konular arasında yanlış anlaşılmalar ve gecikmeler yer alıyor. Retro sürecinin sona ermesiyle birlikte, burçların üzerindeki bu etkiler de hafiflemeye başlayacak. Retro'nun burçlar üzerindeki olası etkilerini ve bitiş tarihini öğrenmek isteyenler için tüm ayrıntılar burada...

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN SONA ERECEK?

Astroloji meraklılarının yakından takip ettiği Merkür Retrosu, 5 Ağustos 2024 tarihinde saat 07:56'da Başak burcunda geri hareketine başladı. İki ayrı burçta gerçekleşen retro, ilk olarak 6-14 Ağustos tarihleri arasında Başak burcunda, ardından 15-28 Ağustos arasında Aslan burcunda etkili olacak. Bu süreçte iletişimde sorunlar, yanlış anlamalar ve gecikmeler yaşanabilir. Retro, tüm etkileriyle 30 Ağustos'ta sona erecek. Astrolojiye inananlar için bu tarih, rahat bir nefes almak için sabırsızlıkla bekleniyor.

MERKÜR RETROSU'NUN 12 BURCA ETKİLERİ 🌌

Koç (21 Mart - 19 Nisan) 🔥

İletişim kazalarına dikkat! 🗣️ Yanlış anlaşılmalar ve öfke patlamaları yaşanabilir. Sakin kalmaya çalış. 🧘‍♂️

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs) 🌿

Maddi konularda aksaklıklar olabilir 💸, harcamalarına dikkat et. Eski borçlar gündeme gelebilir. 💳

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran) 🌬️

Eski dostlarla yeniden bağlantı kurma zamanı 📞. Ancak yeni projelere başlamak için uygun bir dönem değil. 🚫

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz) 🌊

Ev ve aile içinde anlaşmazlıklar çıkabilir 🏡. Geçmişten gelen sorunlar tekrar gündeme gelebilir. 🕰️

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos) 🌟

Kişisel imajına dikkat et! 👑 Yanlış anlaşılan ifadeler, sosyal çevrende sorun yaratabilir. 🙅‍♂️

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül) 🌾

Sağlık konularına odaklanman gerekebilir 🩺. Eski alışkanlıklarını gözden geçir ve düzenlemeler yap. 📋

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim) ⚖️

İlişkilerde dikkatli ol! 💕 Eski partnerler gündeme gelebilir, yeni ilişkilere başlamaktan kaçın. 🚶‍♂️

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım) 🦂

Gizli kalmış konular açığa çıkabilir 🔍. Derin duygusal sorgulamalara hazır ol. 💔

Yay (22 Kasım - 21 Aralık) 🏹

Seyahat planları aksayabilir 🚗. Uzaklardan haberler gelebilir, ancak acele kararlar vermemeye çalış. ❌

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak) 🏔️

Kariyerle ilgili gecikmeler ve aksaklıklar yaşanabilir 💼. Sabırlı ol ve detaylara odaklan. 🔍

Kova (20 Ocak - 18 Şubat) 🌬️

Eğitim ve öğrenim konularında zorluklar olabilir 📚. Eski bilgileri tekrar gözden geçirme zamanı. 📝

Balık (19 Şubat - 20 Mart) 🌊

Duygusal olarak karışık bir dönem olabilir 🌧️. Meditasyon ve içsel çalışmalar sana iyi gelebilir. 🧘‍♀️

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