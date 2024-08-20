MERKÜR METROSU ne zaman bitecek? O tarihe kadar aman bunları yapmayın! 12 burç için sıralandı

Astrolojik inanışlara göre Merkür Retrosu, özellikle iletişimle ilgili alanlarda çeşitli zorluklara neden olabiliyor. Bu yıl, Başak ve Aslan burçlarında gerçekleşen Retro, 28 Ağustos'ta sona erecek. Astrologlara göre bu süreçte, özellikle dikkatli olunması gereken konular arasında yanlış anlaşılmalar ve gecikmeler yer alıyor. Retro sürecinin sona ermesiyle birlikte, burçların üzerindeki bu etkiler de hafiflemeye başlayacak. Retro'nun burçlar üzerindeki olası etkilerini ve bitiş tarihini öğrenmek isteyenler için tüm ayrıntılar burada...