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İstanbul Gaziosmanpaşa'da mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Döner bıçakları ile saldırdılar

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 16 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası mahallenin karışmasına neden oldu. Çıkan kavgada taciz edildiği öne sürülen kızın babası ve ağabeyine döner bıçakları ile saldıran şüphelinin ailesi daha sonra olay yerinden kaçtı. Babanın parmağı koparken ağabey kolundan yaralandı. Yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 14:52 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 15:46
İstanbul Gaziosmanpaşa’da mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Döner bıçakları ile saldırdılar

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Olay, dün 18.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki kız çocuğu yabancı uyruklu bir kişi tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğradı. Bunun üzerine kızın babası ve ağabeyi ile şüpheli arasında kavga çıktı.

Gaziosmanpaşa'da mahalleyi karıştıran taciz iddiası!

Kavga ayrıldıktan bir süre sonra şüphelinin ailesi tekrar sokağa gelerek baba ve oğula döner bıçağıyla saldırdı. Arbede diğer vatandaşların araya girmesiyle son bulurken şüpheliler kaçarak uzaklaştı.

Baba Osman Usta'nın parmağı koparken oğlu ise kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı.

Yapılan çalışma sonrası 5 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken polis ekiplerinin de sokak üzerinde güvenlik önlemi sürüyor.

Fotoğraftaki: Fatma ÖzFotoğraftaki: Fatma Öz

"TACİZ EDİYORMUŞ"

Olayı anlatan mahalle sakini Fatma Öz, "Kızı bir haftadır taciz ediyormuş. Babasına söylüyorlar durumu ve olay çıkıyor. Motosikletle giderken kıza el atıyor. Kız çocuğunun babasının eli kesilince tampon yaptım" dedi.

Fotoğraftaki: Songül ÖzkanFotoğraftaki: Songül Özkan

"BABANIN ÜSTÜNE KILIÇLARLA GELDİLER"

Kavgayı gören Songül Özkan, "Vahim bir olay bir kız çocuğumuzu burada taciz etmişler. Babası olayı duyuyor sonra burada karşılaşıyorlar. Bir gruplaşma olmuş ve babanın üstüne kılıçlarla, satırlarla, bıçaklarla geliyorlar ve babanın baş parmağı kopuyor" dedi.

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