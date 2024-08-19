İstanbul Gaziosmanpaşa’da mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Döner bıçakları ile saldırdılar

Olay, dün 18.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki kız çocuğu yabancı uyruklu bir kişi tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğradı. Bunun üzerine kızın babası ve ağabeyi ile şüpheli arasında kavga çıktı.