İstanbul Gaziosmanpaşa’da mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Döner bıçakları ile saldırdılar

Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı.
Yapılan çalışma sonrası 5 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken polis ekiplerinin de sokak üzerinde güvenlik önlemi sürüyor.
Fotoğraftaki: Fatma Öz
"TACİZ EDİYORMUŞ"
Olayı anlatan mahalle sakini Fatma Öz, "Kızı bir haftadır taciz ediyormuş. Babasına söylüyorlar durumu ve olay çıkıyor. Motosikletle giderken kıza el atıyor. Kız çocuğunun babasının eli kesilince tampon yaptım" dedi.
Fotoğraftaki: Songül Özkan
"BABANIN ÜSTÜNE KILIÇLARLA GELDİLER"
Kavgayı gören Songül Özkan, "Vahim bir olay bir kız çocuğumuzu burada taciz etmişler. Babası olayı duyuyor sonra burada karşılaşıyorlar. Bir gruplaşma olmuş ve babanın üstüne kılıçlarla, satırlarla, bıçaklarla geliyorlar ve babanın baş parmağı kopuyor" dedi.