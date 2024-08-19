Samsun’da aile faciası: Annesiyle tartışan uyuşturucu bağımlısı babasını bıçakladı

KIZI BİBER GAZI SIKTI OĞLU BIÇAKLADI Çiftin kızı Tuğçe U., biber gazı sıkarak babasını uzaklaştırdı. Oğlu Arda U. da babasını alıp başka bir odaya götürdü. Bu sırada Fatma U., KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulundu. Fatma U., eve gelen polislere eşinin sakinleştiğini, şikayetçi olmadığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri evden ayrıldı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Saat 03.00 sıralarında ise bu kez Arda U. ile babası Mustafa U. arasında, annesiyle yaşadığı tartışma nedeniyle kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arda U. babasını sırtından ve karnından bıçaklayıp kaçtı. Çığlıklara uyanan eşi ve kızı, Mustafa U.'yu yerde kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mustafa U., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Samsun'da aile faciası

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı