Hatay’da fuhuş baskını! Masaj ve SPA salonlarına denetimde 21 yabancı uyruklu kadın yakalandı

Hatay 'da masaj salonlarında çalışma belgesi olmadan çalışan 21 kadın deport edilmek üzere il göç idaresine teslim edildi.



HATAY'DA SPA VE MASAJ SALONLARINA DENETİM

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri; 16 Ağustos tarihinde İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına yönelik yapılan denetim yaptı.