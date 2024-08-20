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Hatay'da fuhuş baskını! Masaj ve SPA salonlarına denetimde 21 yabancı uyruklu kadın yakalandı

Emniyet güçlerinin SPA ve masaj salonlarına gerçekleştirdiği denetimlerde fuhuş yapıldığı tespit edildi. Hatay'ın İskenderun ilçesindeki denetimlerde 21 kadın şahıs yakalandı. Masaj salonunda 2 şahsın fuhuş yaptığı tespit edildi.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 12:01 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 12:01
Hatay’da fuhuş baskını! Masaj ve SPA salonlarına denetimde 21 yabancı uyruklu kadın yakalandı

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Emniyet güçlerinin SPA ve masaj salonlarına gerçekleştirdiği denetimlerde fuhuş yapıldığı tespit edildi.

Hatay'da masaj ve SPA salonlarına operasyon!

Hatay'da masaj salonlarında çalışma belgesi olmadan çalışan 21 kadın deport edilmek üzere il göç idaresine teslim edildi.


HATAY'DA SPA VE MASAJ SALONLARINA DENETİM
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri; 16 Ağustos tarihinde İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına yönelik yapılan denetim yaptı.



YABANCI UYRUKLU 21 KADIN YAKALANDI
Denetimlerde, yabancı uyruklu oldukları tespit edilen 21 kadın şahıs yakalandı.



2 KADININ FUHUŞ YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ
Masaj salonunda 2 şahsın fuhuş yaptığı tespit edildi, 21 kadın şahsın çalışma belgelerinin olmadığı anlaşılmış ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ
Olaylarla ilgili olarak şüpheli şahıslar gerekli işlemlerin ardından deport edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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