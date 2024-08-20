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Bozcaada'da otluk alanı ateşe verip kaçan kişi kameraya yakalandı! Her yerde aranıyor

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde otluk alanı ateşe verip kaçan kişi, güvenlik kameralarına yakalandı. Polis ve jandarma ekipleri, olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 09:37 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 09:39
Bozcaada’da otluk alanı ateşe verip kaçan kişi kameraya yakalandı! Her yerde aranıyor

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde otluk alanı ateşe verip kaçan kişi, güvenlik kameralarına yakalandı.

Bozcaada'da otluk alanı ateşe veren bir kişi güvenlik kamerasına yansıdı

OTLUK ALANDA ÇIKTI
Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Bozcaada Baytur mevkiinde bulunan otluk alanda çıktı. Dumanı gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından alevler büyümeden kontrol altına alındı.



OTLUK ALANI ATEŞE VEREN KİŞİ KAMERALARA YAKALANDI
Yangının ardından yapılan incelemelerde otluk alanı ateşe veren kişi, çevredeki deponun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otluk alanı ateşe veren kişinin olay yerinden kaçtığı görülüyor.



POLİS HER YERDE ARIYOR
Polis ve jandarma ekipleri, olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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