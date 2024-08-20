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İstanbul Kağıthane'de sokak ortasında Filistinli iş insanı katledilmişti: Olayın altından alacak verecek meselesi çıktı

Filistinli 2 iş insanı, Kağıthane’de maskeli kişilerin susturuculu saldırısına uğradı. Biri kurtarılamadı. Diğeri yaralandı. Olayın altından alacak verecek meselesi çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024
İstanbul Kağıthane’de sokak ortasında Filistinli iş insanı katledilmişti: Olayın altından alacak verecek meselesi çıktı

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Tüyler ürperten olay, önceki akşam 22.30'da İstanbul Kağıthane'nin Hamidiye Mahallesi'nde yaşandı. Park halinde olan otomobilde bulunan 3 kişi, maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

El yapımı susturucu takılı Pietro Beretta Gardone VT ibareli 7.65 mm ruhsatsız tabanca kullanılan saldırıda otomobildeki İsrail pasaportlu emlakçı iş insanı Fadı M. ve koruması emekli asker Eray K. yaralanırken, şoför koltuğunda oturan iş adamı Abdülkadir Anas olay yerinde hayatını kaybetti. 3 şüpheli 3 araç değiştirerek Bulgaristan'a kaçtı. Onlara yardım eden 4 kişi gözaltına alındı.

Eray K. 3 gün önce Abdülkadir Anas ve Fadı M'nin yanında işe başladığını ve emekli asker olduğunu söyledi. Hem araçta bulunanların hem de saldırganların İsrail pasaportlu olduklarını belirledi. Saldırıyı gerçekleştiren suç örgütünün iş adamlarından haraç istediği ve aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet olduğu anlaşıldı. Aynı kişilerin 2022'de yine Kağıthane'de silahlı kavgaya karıştıkları ve orada da bir Filistinli'nin yaralandığı öğrenildi.

İstanbul Kağıthanede sokak ortasında maskeli suikast! Filistinli iş insanı hayatını kaybetti: 4 şüpheli yakalandıİstanbul Kağıthanede sokak ortasında maskeli suikast! Filistinli iş insanı hayatını kaybetti: 4 şüpheli yakalandı
İstanbul Kağıthane'de sokak ortasında maskeli suikast! Filistinli iş insanı hayatını kaybetti: 4 şüpheli yakalandı

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