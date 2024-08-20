İstanbul Fatih’te feci kaza! Hafif ticari araç karşı şeritteki araçlara daldı

Fotoğraftaki: Karşı şeride geçen aracın çarptığı araç sahiplerinden Necmettin Uçar

"ÖNDE BEN VARDIM BANA VURDU"

Karşı şeritten gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu kazaya karışan Necmettin Uçar, "Aksaray istikametinden gelen bir vasıta, ortadaki refüjü atlayarak karşı şeritten gelen vasıtalara doğru ilk önde ben vardım ve geldi bana vurdu. Yani karşı istikametten gelip karşı istikamete giden vasıtalara vurdu" dedi.