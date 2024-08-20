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İstanbul Fatih'te feci kaza! Hafif ticari araç karşı şeritteki araçlara daldı

İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Fatih Vatan Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç karşı şeritteki araçlara çarptı.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 15:10 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 15:16
İstanbul Fatih’te feci kaza! Hafif ticari araç karşı şeritteki araçlara daldı

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Fatih, Vatan Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüjü aşarak karşı şeritteki araçlara çarptı. 3 aracın kullanılamaz hale geldiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.15 sıralarında Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Bayrampaşa istikametinde seyreden 34 FKD 672 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeritteki araçlara çarptı.

Fatih'te hafif ticari araç karşı şeritteki araçlara daldı

İhbari üzerine, kaza yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari aracın sürücücüsünü hastaneye kaldırırken, polis ve itfaiye güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle Vatan Caddesi Aksaray yönü bir süre trafiğe kapanırken araçların çekicilerle kaldırılmasıyla trafik açıldı.

Fotoğraftaki: Karşı şeride geçen aracın çarptığı araç sahiplerinden Necmettin UçarFotoğraftaki: Karşı şeride geçen aracın çarptığı araç sahiplerinden Necmettin Uçar

"ÖNDE BEN VARDIM BANA VURDU"
Karşı şeritten gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu kazaya karışan Necmettin Uçar, "Aksaray istikametinden gelen bir vasıta, ortadaki refüjü atlayarak karşı şeritten gelen vasıtalara doğru ilk önde ben vardım ve geldi bana vurdu. Yani karşı istikametten gelip karşı istikamete giden vasıtalara vurdu" dedi.

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