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40 yıl istendi 8 ayda çıktı: Dilan Polat tahliye oldu

Kasım ayından bu yana kara para akladıkları gerekçesiyle cezaevinde bulunan Dilan Polat tahliye edildi. Polat’ın 40 yıl hapsi isteniyordu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024
40 yıl istendi 8 ayda çıktı: Dilan Polat tahliye oldu

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İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken, hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetti. Sıla Doğu tahliye olsa da Dilan Polat'ın tutukluluğu devam etti.

Geçtiğimiz ay Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanığın avukatları, dava kapsamında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunun ardından mahkemeye itirazda bulundu ama reddedildi. Ancak mahkeme dün yaptığı toplantıda Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına yurt dışı yasağı koyarak karar verdi. Dilan Polat hastanede tedavi görüyordu. Engin Polat'ın annesi Şükran Polat tahliye haberini paylaşarak "Şükürler olsun" dedi.

Son dakika: Dilan Polat tahliye edildi: Tutuksuz yargılanacak! İşte ilk görüntülerSon dakika: Dilan Polat tahliye edildi: Tutuksuz yargılanacak! İşte ilk görüntüler
Son dakika: Dilan Polat tahliye edildi: Tutuksuz yargılanacak! İşte ilk görüntüler

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