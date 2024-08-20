40 yıl istendi 8 ayda çıktı: Dilan Polat tahliye oldu

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken, hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetti. Sıla Doğu tahliye olsa da Dilan Polat'ın tutukluluğu devam etti.

Geçtiğimiz ay Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanığın avukatları, dava kapsamında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunun ardından mahkemeye itirazda bulundu ama reddedildi. Ancak mahkeme dün yaptığı toplantıda Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına yurt dışı yasağı koyarak karar verdi. Dilan Polat hastanede tedavi görüyordu. Engin Polat'ın annesi Şükran Polat tahliye haberini paylaşarak "Şükürler olsun" dedi.