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3, 2, 1 süre başladı! Zeka testindeki farklı gemiyi 4 saniyede bulabilir misin?

Görsel dikkat ve detaylara odaklanma yeteneğinizi sınayacak bir bulmaca ile karşınızdayız. Bugün sizler için özel olarak hazırladığımız görsel zeka testinde bir dizi gemi içerisinden sadece dört saniye içinde farklı olanı tespit etmeniz gerekiyor. Bu, zihninizi gerçekten meşgul edecek bir zorluk olarak karşımıza çıkıyor.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 13:02 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 13:02
3, 2, 1 süre başladı! Zeka testindeki farklı gemiyi 4 saniyede bulabilir misin?

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Resimde toplam 60 gemi yer alıyor. 6 sıra ve 10 sütundan oluşan bu dizilimde gemiler denizin maviliğinde adeta bir düzen içinde yüzüyor. Ancak dikkatli gözler, bu düzende bir tuhaflık olduğunu fark edecek. İpucumuz gemilerin yelkenlerine odaklanmanız yönünde. Acaba hangi geminin yelkeni diğerlerinden farklı?

FARKLI GEMİYİ 4 SANİYEDE BULABİLİR MİSİN?

Sadece dört saniye içinde bu farkı bulabilecek misiniz? Unutmayın, bu test sadece görsel keskinliğinizi değil, aynı zamanda hızlı ve etkin bir şekilde işlem yapabilme kapasitenizi de ölçüyor.

İŞTE GEMİNİN YERİ

Farklı olan gemiyi işaretliyoruz. Eğer bulmakta zorlandıysanız endişelenmeyin. Bu test gerçekten zorlayıcı olmasıyla biliniyor. Farklı olan gemi, dördüncü sıranın dokuzuncu sütununda yer alıyor. Diğer gemilerin sağ yelkeninde çizgiler varken bu geminin yelkenindeki çizgiler sol tarafta.

Eğer bu zorlu testte başarılı olduysanız gözlem yetenekleriniz oldukça keskin demektir. Başaramadıysanız da üzülmeyin, pratik yaparak ve benzer bulmacaları çözerek bu yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi en önemlisi eğlenmek ve beyin jimnastiği yapmak.

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