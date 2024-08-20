3, 2, 1 süre başladı! Zeka testindeki farklı gemiyi 4 saniyede bulabilir misin?

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Resimde toplam 60 gemi yer alıyor. 6 sıra ve 10 sütundan oluşan bu dizilimde gemiler denizin maviliğinde adeta bir düzen içinde yüzüyor. Ancak dikkatli gözler, bu düzende bir tuhaflık olduğunu fark edecek. İpucumuz gemilerin yelkenlerine odaklanmanız yönünde. Acaba hangi geminin yelkeni diğerlerinden farklı?

FARKLI GEMİYİ 4 SANİYEDE BULABİLİR MİSİN? Sadece dört saniye içinde bu farkı bulabilecek misiniz? Unutmayın, bu test sadece görsel keskinliğinizi değil, aynı zamanda hızlı ve etkin bir şekilde işlem yapabilme kapasitenizi de ölçüyor.