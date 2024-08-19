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HAVA DURUMU | Meteoroloji açıkladı! Yeni sıcak hava dalgası geliyor! 8 derece birden artacak! | 19 Ağustos 2024 hava durumu

HAVA DURUMU | Ağusto ayının ikinci haftası rüzgarlı ve serin geçirildi ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni sıcak hava dalgası uyarısı geldi. Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre hava sıcaklıkları bu hafta 8 derece birden artacak. Yapılan açıklamada yaşlı ve çocuklara belirtilen saatler arasında çıkmamaları konusunda uyarıda da bulunuldu. Peki bugün hava nasıl? İstanbul'da hava nasıl? İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 07:10 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 07:17
HAVA DURUMU | Meteoroloji açıkladı! Yeni sıcak hava dalgası geliyor! 8 derece birden artacak! | 19 Ağustos 2024 hava durumu

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Geçtiğimiz hafta rüzgarın etkisinde bir nebze serin günler geçirdik ancak yeni hafta bunaltacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın ilk gününden itibaren artacak sıcaklıklara ilişkin uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre ülkemizin güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacağı tahmin ediliyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN 8 DERECE ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Hafta boyunca hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece; Marmara Bölgesi'nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

"DIŞARI ÇIKMAYIN"

MGM'den yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve çocuklar için de saat uyarısı yapıldı.

Uyarıda, "Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 30°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 39°C

Az bulutlu

VAN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu

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