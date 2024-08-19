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Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı

Son dakika haberi! Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Akçadağ ilçesi olan depremin yerin 10.31 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 12:16 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 12:27
Malatya’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı

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Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Akçadağ ilçesi olan depremin yerin 10.31 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AFAD SON DEPREMLER
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-08-19 12:02:58 38.28056 37.74944 10.31 MW 4.0 Akçadağ (Malatya)
2024-08-19 10:56:54 39.39528 26.29111 7.29 ML 2.5 Ege Denizi - [11.36 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-08-19 10:52:42 39.37556 26.24083 7.77 ML 1.1 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.93 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-08-19 10:43:22 38.88139 39.10944 7.0 ML 1.9 Keban Barajı - [03.79 km] Pertek (Tunceli)
2024-08-19 10:27:36 37.63667 26.48056 11.51 ML 2.0 Ege Denizi - [60.44 km] Seferihisar (İzmir)
2024-08-19 09:57:27 39.35444 26.30861 7.0 ML 1.3 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.42 km] Ayvacık (Çanakkale)

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