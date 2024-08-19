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Hatay'da polis ve vatandaş arasında yol verme tartışması: Soruşturma başlatıldı

Hatay'da trafikte seyir halinde olan bir vatandaş ve sivil polis ekibi arasında tartışma yaşandı. Sosyal medyaya yansıyan olayın mart ayında gerçekleştiği tartışma sonrası konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 12:48 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 13:25
Hatay’da polis ve vatandaş arasında yol verme tartışması: Soruşturma başlatıldı

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Hatay'da geçtiğimiz Mart ayında aracıyla Antakya ilçesi Habibi Neccar kavşağında seyahat eden Emre Akgül, sivil ekip aracıyla trafikte ilerleyen polis memuruyla yol verme yüzünden tartışma yaşadı.

Anbean araç kamerasına yansıyan görüntülerde; Akgül ve polis memurunun kornaya basmayla başlayan tartışmasının yol verme süreciyle devam ettiği görüldü.

Hatay'da sivil polis ekibi ile vatandaş arasında yol tartışması yaşandıHatay'da sivil polis ekibi ile vatandaş arasında yol tartışması yaşandı

"DUR İHTARINA UYMADIN" CEZASI
Akgül, polis memurunun ikazı üzerine aracını yol kenarında duran başka bir polis grubunun yanına çekerek durdu ve ardından polisin 'dur' ihtarına uymadığı için kendisine trafik cezası uygulandı.

POLİS SİLAHINI ÇEKTİ
O anlarda polis memurunun silah çekerek Akgül'e koşması ve "Söylüyorum oğlum sana ne yaptığını. Ben sana polisim yol ver diyorum. Sen kimsin diyorsun. Öyle bir dünya yok." sözleri dikkat çekti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşananlar üzerine Akgül, trafiği tehlikeye sokacak hareketlerde bulunan polis memuru hakkında şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine başlatılan adli ve idari işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

Polis memuruyla arasında yaşananları anlatan Emre Akgül, yaşananların "Ben trafikte kendi şeridimde seyir halindeyken karşı taraf plakasız ve sinyalsiz bir şekilde benim önüme doğru hamle yaptı. Ben de buna tepki olarak sadece kornaya bastım. Ardından durarak bana karşı 'ne var, ne var' diyerek benimle tartışmak istedi. Yol vermeyeceğimi belirterek devam ettim. Hiçbir şekilde polis olduğunu bilmiyordum, polis olduğunu belirten ibare yoktu. Polis olduğunu bilsem ben en başta yol verirdim. Tartışmadan ötürü yanındaki arkadaşı silah çekip arkamdan koşunca ben aslında polisten kaçmadım, ileride gördüğüm polis ekiplerinin yanına doğru kaçıyorum. Arkadaş gelip polis olduğunu söyleyince olayın şokuyla derdimi anlatmaya çalıştım. Gerekli yerlere müracaatları yaptım. Umarım adalet yerini bulur. Olay tamamen kişiseldir, tüm polisleri bağlayan bir durum yoktur" dedi.

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