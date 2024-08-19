Kahveyi, peyniri ve çikolatayı unutun! Sizi uyutmayan besin aslında bakın neymiş

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İyi bir gece uykusu, hepimizin hayali olsa da yatağa girip hemen uyuyabilmek her zaman kolay olmayabilir. Pek çoğumuz, öğleden sonra kafeini bırakmak, kulak tıkacı kullanmak veya beyaz gürültü cihazlarından faydalanmak gibi çeşitli yöntemlerle uyku düzenimizi iyileştirmeye çalışırız. Ancak bu çabalarımızın yanında gözden kaçan bir faktör daha var.

İyi bir gece uykusu herkesin hayali. Ancak, yatağa girip hemen uyuyabilmek her zaman kolay olmayabilir. Bazılarımız, öğleden sonra kafeini bırakmak, kulak tıkacı kullanmak veya beyaz gürültü cihazlarından faydalanmak gibi çeşitli yöntemlerle uyku düzenini iyileştirmeye çalışır. Ancak, bu çabaların yanında gözden kaçan bir faktör daha var: Baharatlı yiyecekler! 🌶️