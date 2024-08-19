Kahveyi, peyniri ve çikolatayı unutun! Sizi uyutmayan besin aslında bakın neymiş

Özellikle wasabi, kimchi, harissa ve turşu jalapeño gibi yiyeceklerden uzak durmakta fayda var. Bu yiyecekler vücutta bir savunma tepkisi oluşturabilir ve adrenalin salgılanmasına neden olabilir, bu da uykuya dalmayı zorlaştırır. Ayrıca, baharatlı yiyeceklerin mide ekşimesi ve asit reflüsüne yol açabileceği, bu durumun da uyku bölünmelerine sebep olabileceği belirtiliyor.
PEKİ, UYKUNUZA GERÇEKTEN YARDIMCI OLABİLECEK YİYECEKLER NELER? İ
🍵 Bitkisel Çaylar: Papatya, kediotu kökü ve lavanta çayı rahatlamayı teşvik eder ve uyku kalitesini artırabilir.
🍌 Triptofan Açısından Zengin Besinler: Hindi, muz ve süt gibi besinler, uykuyu düzenleyen serotonin ve melatonin hormonlarının üretimini destekler.
🌰 Magnezyum Açısından Zengin Besinler: Badem, ıspanak ve kabak çekirdeği gibi besinler kasları ve sinirleri gevşetir, bu da daha rahat bir uyku sağlar.
🥣 Karmaşık Karbonhidratlar: Tam tahıllar, tatlı patates ve yulaf ezmesi gibi besinler, serotonin seviyelerini artırarak sakin bir durumu teşvik eder.