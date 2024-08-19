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Kahveyi, peyniri ve çikolatayı unutun! Sizi uyutmayan besin aslında bakın neymiş

İyi bir gece uykusu herkesin hayali. Ancak, yatağa girip hemen uyuyabilmek her zaman kolay olmayabilir. Bazılarımız, öğleden sonra kafeini bırakmak, kulak tıkacı kullanmak veya beyaz gürültü cihazlarından faydalanmak gibi çeşitli yöntemlerle uyku düzenini iyileştirmeye çalışır. Ancak, bu çabaların yanında gözden kaçan bir faktör daha var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 18:27 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 18:27
Kahveyi, peyniri ve çikolatayı unutun! Sizi uyutmayan besin aslında bakın neymiş

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İyi bir gece uykusu, hepimizin hayali olsa da yatağa girip hemen uyuyabilmek her zaman kolay olmayabilir. Pek çoğumuz, öğleden sonra kafeini bırakmak, kulak tıkacı kullanmak veya beyaz gürültü cihazlarından faydalanmak gibi çeşitli yöntemlerle uyku düzenimizi iyileştirmeye çalışırız. Ancak bu çabalarımızın yanında gözden kaçan bir faktör daha var.

İyi bir gece uykusu herkesin hayali. Ancak, yatağa girip hemen uyuyabilmek her zaman kolay olmayabilir. Bazılarımız, öğleden sonra kafeini bırakmak, kulak tıkacı kullanmak veya beyaz gürültü cihazlarından faydalanmak gibi çeşitli yöntemlerle uyku düzenini iyileştirmeye çalışır. Ancak, bu çabaların yanında gözden kaçan bir faktör daha var: Baharatlı yiyecekler! 🌶️

Çözüm odaklı hipnoterapist ve uyku uzmanı Dipti Tait, 12 Ağustos 2024'te Metro.co.uk'a verdiği röportajda baharatlı yiyeceklerin uykuyu olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. "Baharatlı yiyecekler, vücut sıcaklığını artırabilir ve bu da vücudun uykuya hazırlanırken gerçekleşen doğal soğutma sürecini bozabilir. Bu durum, uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştırabilir." diyor.

Özellikle wasabi, kimchi, harissa ve turşu jalapeño gibi yiyeceklerden uzak durmakta fayda var. Bu yiyecekler vücutta bir savunma tepkisi oluşturabilir ve adrenalin salgılanmasına neden olabilir, bu da uykuya dalmayı zorlaştırır. Ayrıca, baharatlı yiyeceklerin mide ekşimesi ve asit reflüsüne yol açabileceği, bu durumun da uyku bölünmelerine sebep olabileceği belirtiliyor.

PEKİ, UYKUNUZA GERÇEKTEN YARDIMCI OLABİLECEK YİYECEKLER NELER? İ

🍵 Bitkisel Çaylar: Papatya, kediotu kökü ve lavanta çayı rahatlamayı teşvik eder ve uyku kalitesini artırabilir.
🍌 Triptofan Açısından Zengin Besinler: Hindi, muz ve süt gibi besinler, uykuyu düzenleyen serotonin ve melatonin hormonlarının üretimini destekler.

🌰 Magnezyum Açısından Zengin Besinler: Badem, ıspanak ve kabak çekirdeği gibi besinler kasları ve sinirleri gevşetir, bu da daha rahat bir uyku sağlar.
🥣 Karmaşık Karbonhidratlar: Tam tahıllar, tatlı patates ve yulaf ezmesi gibi besinler, serotonin seviyelerini artırarak sakin bir durumu teşvik eder.

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