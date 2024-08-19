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Bolu Dağı’nda korkunç kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Düzce’nin D-100 kara yolunda bulunan Bolu Dağı kesiminde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yangın çıkan tırdaki sürücü olay yerinde can verdi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 17:49 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 17:50
Bolu Dağı’nda korkunç kaza: 1 ölü, 7 yaralı

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Düzce'nin D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandıD-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

BOLU DAĞI FELAKETİ

Kara yolunun İstanbul istikameti Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey köyü mevkisinde 3 tır, 3 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza sonucu tırlardan birinde çıkan yangında sürücü hayatını kaybetti, araçlardaki 7 kişi yaralandı.

Öte yandan, Düzce Valisi Selçuk Aslan da bölgeye gelerek bilgi aldı.

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