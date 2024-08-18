Nevşehir’de korkunç çarpışma: 2 ölü, 3 yaralı

Nevşehir 'de otomobil ile tırın çarpıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

Nevşehir'de meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti

KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre otomobil sürücüsü Arda Çölyen ve araçta yolcu olarak bulunan Ayberk Çölyen hayatını kaybederken, ağır yaralanan 3 kişi de kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.