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İki kardeşe çarparak öldüren Samet Sadıç'ın arabasındaki o yazı dikkat çekti!

Mine ve Melike Kurt, yolun karşısına geçmek istedi. Seyir halindeki Samet Sadıç, kullandığı otomobil ile iki kardeşe çarptı. Kurt kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti. Sadıç'ın arabasının arkasındaki "KILLER 777 (Katil)" yazısı ise dikkat çekti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024
İki kardeşe çarparak öldüren Samet Sadıç’ın arabasındaki o yazı dikkat çekti!

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Kütahya'da yaşayan Melike (15) ve Mine Kurt (16) kardeşler, önceki gün Çiniciler Çarşısı'nda hediyelik eşya standı açan üvey babaları Mesut Gürcan ve anneleri Dilek Gürcan'ın yanına gitmek istedi. İki kardeş 10 metre mesafedeki üst geçidi kullanmadı. Karşıya geçmek için yaya yolunu kullanmayı tercih etti. O sırada Samet Sadıç yönetimindeki 43 AFL 546 plakalı otomobil Melike ve Mine Kurt'ta çarptı. Biri yol kenarına savruldu. Diğeri ise refüje düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mine ve Melike Kurt kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

ARABADA 'KILLER 777' YAZIYOR
Üvey baba Arif Kurt ve eski eşi Dilek Gürcan ise acı haberi duyup kaza yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Acılı aile gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz çocuklar Mine ve Melike Kurt'un cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan Samet Sadıç'ın kullandığı otomobilin arkasındaki Killer 777 yazısı ise dikkat çekti. Sürücü Sadıç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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