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İstanbul'da film gibi olay: Çocuğunu boşandığı eşinin nüfusuna kaydettirdi!

Ayşe D, Dursun F. ile evliliğini 2022’de sonlandırdı. Ardından Serhat Ö. ile birliktelik yaşamaya başladı. Bu ilişkiden bir kız çocuğu da dünyaya getirdi. Ancak çocuğunu boşanmış eşi Dursun F.‘nin nüfusuna kayıt ettirdi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024
İstanbul’da film gibi olay: Çocuğunu boşandığı eşinin nüfusuna kaydettirdi!

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İstanbul Ümraniye'de yaşayan Ayşe D. Dursun F. ile evliliğini 2022 yılında sonlandırdı. Ancak boşanma süreci devam ederken sevgilisi Serhat Ö. (26) ile birlikte yaşamaya başladı. Daha sonra Ayşe D. sevgilisinden bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Erken doğum gerçekleşti. Hemşireler bebeğin küvezde kalması gerektiğini söyledi ve ücret talep etti. Bebeğin kimliğinin çıkarılması gerektiği belirtildi. Ne yapacağını bilemeyen anne Ayşe D. çocuğu eski eşi Dursun F.'nin üzerine kaydettirdi. Durum Ayşe D.'nin valiliğe yaptığı yardım başvurusu üzerine ortaya çıktı. Sosyal inceleme sırasında bebeğin biyolojik babasının Serhat Ö., olmasına rağmen Dursun F.'nin üzerine kayıt yapıldığı belirlendi. Durum savcılığa ihbar edildi.

3 YIL HAPİS İSTENDİ
Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren anne Ayşe D., "Kızım erken doğdu. Hemşire kimlik çıkarmamızı söyledi. Babası ile nüfus müdürlüğüne gittik. Kimlikte babası Dursun F. olarak kayıtlara geçti" derken, Dursun F. de "Kimse beni uyarmadı" şeklinde konuştu. Biyolojik baba Serhat Ö. ise ifade vermedi. Savcılık, "bilinçli olarak çocuğun soy bağı ile ilgili değişiklik yaptıkları anlaşıldı" değerlendirmesine vardı. 3 kişinin de "çocuğun soy bağını değiştirmek" suçundan 3 yıla kadar hapisleri istendi.
Arzu KAYA

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