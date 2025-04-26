Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 26 Nisan AFAD KANDİLLİ son depremler

23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar, yaşadıkları her sarsıntıda "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu sormaya başladı. Peki bu gece İstanbul ve Kütahya'da deprem oldu mu? 26 Nisan tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi merak ediliyor. İşte anlık verilerle son durum...