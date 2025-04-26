Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 26 Nisan AFAD KANDİLLİ son depremler

23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar, yaşadıkları her sarsıntıda "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu sormaya başladı. Peki bu gece İstanbul ve Kütahya'da deprem oldu mu? 26 Nisan tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi merak ediliyor. İşte anlık verilerle son durum...
AA
Az önce deprem mi oldu?
Kandilli Rasathanesi'nden alınan son verilere göre Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yemişli bölgesinde 26 Nisan 2025 tarihinde saat 22:48'de 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ