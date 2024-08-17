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Memduh Paşa Yalısı’ndaki 130 milyonluk soygunda yeni gelişme! ifadeleri ortaya çıktı: Kasalar paramparçaydı

İstanbul Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı, geçtiğimiz aylarda filmleri aratmayan bir planla soyuldu. Vurgunda çarpıcı detaylara ulaşıldı. Firari olarak aranan şüphelilerden güvenlik Ahmet Y. Sakarya Karasu'da lüks bir villada yakalandı. Ahmet Y'nin arkadaşı Serdar C. ise Kağıthane'de gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 10:28 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 11:07
Memduh Paşa Yalısı’ndaki 130 milyonluk soygunda yeni gelişme! ifadeleri ortaya çıktı: Kasalar paramparçaydı

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Filmleri aratmayan soygun, 9 Haziran günü sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda meydana gelmişti.

İş yerinde 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y. iddiaya göre; film sahnelerini aratmayacak bir plan yapmış ve arkadaşlarıyla birlikte soygunu gerçekleştirmişti.


Şüpheliler kilitlerini kırdıkları 4 ayrı kasada bulunan yaklaşık 130 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çalarak kaçmışlardı.


10 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Sabah'ın haberine göre Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada İstanbul ve Edirne ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Sürdürülen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliyle birlikte toplam gözaltı sayısı 10'a yükselmişti.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili güvenlik görevlisi Ahmet Y. ve Serdar C'nin ise yakalama çalışmaları devam ediyordu.


2 FİRARİ YAKALANDI
Çalışmaların devamında geçtiğimiz hafta firari şüpheli Ahmet Y. Sakarya'nın Karasu ilçesinde gözaltına alındı, arkadaşı Serdar C. ise Kâğıthane'de yakalandı.

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"BENİM OLAYLA ALAKAM YOK BENİ KURBAN ETTİLER"
İşte olayın planlayıcısı olduğu öne sürülen güvenlik Ahmet Y. ifadesinde; Benim olayla alakam yoktur beni kurban ettiler, ben güvenlik olarak çalışıyorum olaydan haberim yoktu aslında kaçmayacaktım diyerek şunları söyledi; "Nöbeti aldığım sırada arkadaşım akşam klimacıların geleceğini söyledi."


"Gece 01:55 gibi geldiler, aracın arkasında bulunan 3 kişi maskeliydi, ben kapıyı açmak zorundaydım, çünkü buraya klimacı ve elektrikçi özel olarak gelir. Yarım saat sonra ben de merak ederek içeri girdim, bana patronunu arama gizli arama yapılacak dediler, sonrasında içeriye girdiğimde kasaların paramparça olduğunu gördüm" dedi.


"BENİ ARABAYA BİNDİRİP GÖTÜRDÜLER"
Olayı yapan kişilerle bir irtibatının olmadığını söyleyen güvenlik Ahmet Y. şahısların kendisini arabalarına konuşmak için bindirip zorla Bağcılar'a kadar götürdüğünü belirtti. Ahmet Y; "Ayrıca Serdar benim çocukluk arkadaşımdır, olayın olduğundan Serdar'ın hiç haberi yok, onu ben sabaha karşı aradım ve bulunduğum yerden almasını istedim." ifadelerini kullandı.


"AHMET ÇAĞIRDI GİTTİM ÇANTADA BİR MİKTAR PARA VARDI"
Gözaltına alınan diğer firari şüpheli Serdar C. ise ifadesinde; Ahmet'in kendisini arayarak 'Bir durum ver' deyip yanına çağırdığını belirterek şunları anlattı:

"Ahmet'in yanına Çapa'ya gittim, yanına gittiğimde 2 kişi daha vardı, bu kişileri tanımıyorum. Ahmet bana çalıştığı yerin soyulduğundan bahsetti ve bana 2 çanta gösterdi, çantanın içerisinde güvenlik kıyafeti vardı, diğerinde de bir miktar para olduğunu söyledi."



"Uygulamadan araba çağırdık, bir süre sonra arabadan indik. Ahmet taksiye binip gitti, ben de Gürpınar tarafına gittim. Orda 15-20 gün kaldıktan sonra başka bir eve geçtim. 20 gün kadar da orada kaldıktan sonra yakalandım. Benim olayla uzaktan yakından ilişkim yoktur, Ahmet dışında kimseyi tanımam, olayın böyle bir olay olduğunu bilseydim telefonunu bile açmazdım."

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