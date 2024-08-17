Memduh Paşa Yalısı’ndaki 130 milyonluk soygunda yeni gelişme! ifadeleri ortaya çıktı: Kasalar paramparçaydı



"BENİM OLAYLA ALAKAM YOK BENİ KURBAN ETTİLER"

İşte olayın planlayıcısı olduğu öne sürülen güvenlik Ahmet Y. ifadesinde; Benim olayla alakam yoktur beni kurban ettiler, ben güvenlik olarak çalışıyorum olaydan haberim yoktu aslında kaçmayacaktım diyerek şunları söyledi; "Nöbeti aldığım sırada arkadaşım akşam klimacıların geleceğini söyledi."



"Gece 01:55 gibi geldiler, aracın arkasında bulunan 3 kişi maskeliydi, ben kapıyı açmak zorundaydım, çünkü buraya klimacı ve elektrikçi özel olarak gelir. Yarım saat sonra ben de merak ederek içeri girdim, bana patronunu arama gizli arama yapılacak dediler, sonrasında içeriye girdiğimde kasaların paramparça olduğunu gördüm" dedi.



"BENİ ARABAYA BİNDİRİP GÖTÜRDÜLER"

Olayı yapan kişilerle bir irtibatının olmadığını söyleyen güvenlik Ahmet Y. şahısların kendisini arabalarına konuşmak için bindirip zorla Bağcılar'a kadar götürdüğünü belirtti. Ahmet Y; "Ayrıca Serdar benim çocukluk arkadaşımdır, olayın olduğundan Serdar'ın hiç haberi yok, onu ben sabaha karşı aradım ve bulunduğum yerden almasını istedim." ifadelerini kullandı.



"AHMET ÇAĞIRDI GİTTİM ÇANTADA BİR MİKTAR PARA VARDI"

Gözaltına alınan diğer firari şüpheli Serdar C. ise ifadesinde; Ahmet'in kendisini arayarak 'Bir durum ver' deyip yanına çağırdığını belirterek şunları anlattı:



"Ahmet'in yanına Çapa'ya gittim, yanına gittiğimde 2 kişi daha vardı, bu kişileri tanımıyorum. Ahmet bana çalıştığı yerin soyulduğundan bahsetti ve bana 2 çanta gösterdi, çantanın içerisinde güvenlik kıyafeti vardı, diğerinde de bir miktar para olduğunu söyledi."