SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Gidenler artık son kez görecek! Ve marketler için duyuru yapıldı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde yaptığı önemli değişikliklerle gıda güvenliğinde yeni bir dönem başlatıyor. Özellikle limonlu soslar gibi yaygın tüketim ürünlerinin bileşenlerine odaklanan bu düzenlemeler, 31 Aralık'ta yürürlüğe girecek ve tüketici sağlığını koruma konusunda büyük bir adım atılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 09:11 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 09:11
Gidenler artık son kez görecek! Ve marketler için duyuru yapıldı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını koruma amacıyla Türk Gıda Kodeksi'nde kapsamlı değişiklikler yaptı. Limonlu soslar gibi sık tüketilen ürünlerin bileşenlerine yönelik getirilen yeni standartlar, 31 Aralık itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu değişiklikler, gıda güvenliğini artırarak tüketicilere daha sağlıklı ürünler sunmayı hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde yaptığı kapsamlı değişikliklerle gıda güvenliğinde yeni bir döneme adım atıyor. 31 Aralık'ta yürürlüğe girecek olan bu düzenlemeler, özellikle limonlu soslar gibi yaygın tüketilen ürünlerin içeriklerini daha sıkı bir denetime tabi tutacak.

KARAR VERİLDİ

Yapılan değişikliklerle birlikte, gıda ürünlerinde kullanılan bileşenlerin denetimi artırılacak.

Yeni yönetmelik, uluslararası ve ulusal çalışmalarla desteklenen analiz metotları ve karar limitlerini zorunlu kılarak,yasal olmayan katkı maddelerinin kullanımının önüne geçmeyi amaçlıyor. Böylece tüketiciler, piyasada daha sağlıklı ve güvenilir ürünler bulabilecek.

Özellikle limon aromalı ürünlerde gerçek meyve suyu kullanımını teşvik eden bu düzenlemeler, yanıltıcı ve sağlıksız ürünlerin piyasadan kaldırılmasını hedefliyor. Tüketicilerin gerçek gıda ürünlerini tüketmeleri teşvik edilerek, sağlıklı beslenme konusunda önemli bir adım atılmış olacak.

31 ARALIK'TAN İTİBAREN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Resmi Gazete'de yayımlanan bu yeni yönetmelik, ilgili düzenlemelerin 31 Aralık itibarıyla etkin bir şekilde uygulanmaya başlanacağını duyurdu. Bakanlık, gıda güvenliği ve tüketici sağlığını koruma yönündeki çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, gerekli görülen diğer düzenlemelerin de zamanla hayata geçirileceğini ifade etti.

LİMON SOSUNUN POTANSİYEL ZARARLARI

Limon sosu, mide rahatsızlıklarına yol açabilir ve asidik özellikleri nedeniyle diş minesine zarar verebilir. Yapay katkı maddeleri içeren limon sosları, aşırı tüketildiğinde sağlık sorunlarına neden olabilir ve alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle, doğal limon kullanımını teşvik eden yeni düzenlemeler, tüketiciler için büyük önem taşıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Mesai saatleri yeniden ayarlanıyor: Hazırlıklar başladı! Çalışma hayatına ilişkin hangi adımlar atılacak?
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi yangınlar kontrol altında? | SON DURUM
Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde hala arzda büyük çıkış! 50 milyar sınırı aşıldı | Borsa İstanbul BIST 100’de son durum ne?
CANLI TAKİP | Tahran-Beyrut-Tel Aviv hattında neler oluyor? Blinken 9. kez Orta Doğu’da! İsrail’e füze şoku
Ölüme davetiye! Aydın Didim’de 2 bin 500 kişi tabut evde yaşıyor! CHP’li belediye çökmek üzere olan Sahil Sitesi’ne kentsel dönüşüm başlatmıyor
Arda Turan’dan yıllar sonra gelen güç zehirlenmesi itirafı: Hepsinin bedelini de ödedim
Kadın işçi alana ayda 17 bin TL
Yangın provokatörlerine geçit yok! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır
HAVA DURUMU | Meteoroloji açıkladı! Yeni sıcak hava dalgası geliyor! 8 derece birden artacak! | 19 Ağustos 2024 hava durumu
İstanbul Kağıthane’de sokak ortasında suikast! Filistinli iş insanı maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı
ÖZEL | Giovanni van Bronckhorst’tan Jose Mourinho’nun Süper Lig sözlerine yanıt
İngiliz diplomat Mark Smith, soykırımcı İsrail’e silah satışı yapılması nedeniyle istifa etti: İngiliz Dışişleri Bakanlığı savaş suçlarının ortağıdır
Hamas ile Türkiye arasında kritik temas! Ateşkes ve esir takası müzakereleri masada: ABD pembe tablo çiziyor
Kim Milyoner Olmak İster’de Kadir İnanır ve Türkan Şoray sorusu! Yeşilçam’ın o filmi yarışmacının sonu oldu! Selvi Boylum Al Yazmalım sandı doğrusu...
Katil Timur Cihantimur’un avukatlarından skandal hamle: Psikolojisi bozuk raporu sunarak tahliyesini istediler
SON DAKİKA