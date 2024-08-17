Gidenler artık son kez görecek! Ve marketler için duyuru yapıldı!

Yeni yönetmelik, uluslararası ve ulusal çalışmalarla desteklenen analiz metotları ve karar limitlerini zorunlu kılarak,yasal olmayan katkı maddelerinin kullanımının önüne geçmeyi amaçlıyor. Böylece tüketiciler, piyasada daha sağlıklı ve güvenilir ürünler bulabilecek.

Özellikle limon aromalı ürünlerde gerçek meyve suyu kullanımını teşvik eden bu düzenlemeler, yanıltıcı ve sağlıksız ürünlerin piyasadan kaldırılmasını hedefliyor. Tüketicilerin gerçek gıda ürünlerini tüketmeleri teşvik edilerek, sağlıklı beslenme konusunda önemli bir adım atılmış olacak.

31 ARALIK'TAN İTİBAREN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR Resmi Gazete'de yayımlanan bu yeni yönetmelik, ilgili düzenlemelerin 31 Aralık itibarıyla etkin bir şekilde uygulanmaya başlanacağını duyurdu. Bakanlık, gıda güvenliği ve tüketici sağlığını koruma yönündeki çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, gerekli görülen diğer düzenlemelerin de zamanla hayata geçirileceğini ifade etti.

LİMON SOSUNUN POTANSİYEL ZARARLARI Limon sosu, mide rahatsızlıklarına yol açabilir ve asidik özellikleri nedeniyle diş minesine zarar verebilir. Yapay katkı maddeleri içeren limon sosları, aşırı tüketildiğinde sağlık sorunlarına neden olabilir ve alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle, doğal limon kullanımını teşvik eden yeni düzenlemeler, tüketiciler için büyük önem taşıyor.