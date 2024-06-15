Memduh Paşa Yalısı'nda Oscar'lık soygun! Paralar kaportacıda çıktı! Plan 1.5 yıl önce yapılmış

İstanbul Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda film gibi bir soygun yaşandı. Memduh Paşa Yalısı'ndaki şirkette çalışan özel güvenlik görevlisi plan yapıp, 4 suç ortağıyla birlikte kilidini kırdıkları 4 kasadan yaklaşık 130 milyon liralık döviz çalıp çuvallarla kamyonete yükleyip kaçtı. Filmleri aratmayan olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İşte detaylar...
İstanbul Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı 9 Haziran gecesi filmlere taş çıkartacak şekilde soyuldu. Reza Zarrab'ın eniştesi olan Omid Mohagilegh Eromi'nin yöneticisi olduğu NAB Holding'e ait yalı, holdingin ofisi olarak kullanılıyordu.
Holdingin 5 kasası da bu yalıdaydı. Yalı bu nedenle soyguncuların hedefine girdi. Yalının bekçiliğini yapmak için 1.5 yıl önce işe giren Ahmet Yıldırım, diğer şüphelilerle birlikte aylar süren bir plan hazırladı.
Ahmet Yıldırım bu süreçte hem yöneticilerin güvenini kazandı hem keşif yaparak kasaların özelliklerine hâkim oldu. Aradan geçen ayların ardından şüpheliler hırsızlık planını devreye soktu.