Memduh Paşa Yalısı'nda Oscar'lık soygun! Paralar kaportacıda çıktı! Plan 1.5 yıl önce yapılmış

İstanbul Sarıyer 'deki Memduh Paşa Yalısı 9 Haziran gecesi filmlere taş çıkartacak şekilde soyuldu. Reza Zarrab'ın eniştesi olan Omid Mohagilegh Eromi'nin yöneticisi olduğu NAB Holding'e ait yalı, holdingin ofisi olarak kullanılıyordu.

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Holdingin 5 kasası da bu yalıdaydı. Yalı bu nedenle soyguncuların hedefine girdi. Yalının bekçiliğini yapmak için 1.5 yıl önce işe giren Ahmet Yıldırım, diğer şüphelilerle birlikte aylar süren bir plan hazırladı.