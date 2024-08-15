SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Zeka testi: Resimdeki farklı karpuz nerede? En zekiler 10 saniyede işin içinden çıktı bile

Karşınızda, birbirinin tıpatıp aynısı gibi görünen karpuzlar serili bir optik illüzyon testi bulunuyor. Ancak dikkatli bakıldığında, bu karpuzlardan biri diğerlerinden farklı. Sizin göreviniz, bu farkı sadece yedi saniye içinde tespit etmek. Yüksek görsel zeka gerektiren bu bulmacada hız ve dikkat esas! Peki, resimdeki farklı karpuz nerede?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 13:24 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 13:27
Zeka testi: Resimdeki farklı karpuz nerede? En zekiler 10 saniyede işin içinden çıktı bile

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu görsel bulmacada, her karpuz dikkatle dizilmiş durumda. Farklı olan karpuzu bulabilmek için, detaylara odaklanmanız gerekiyor. Renk tonlarından şekline, her bir detay farklılık aramanız için bir ipucu olabilir. Acaba siz farkı yedi saniyede bulabilecek kadar keskin bir gözlemci misiniz?

ZAMANLA YARIŞ

Çoğu insan bu testi tamamlamak için uzun süreler harcayabilir. Ancak gerçek bir görsel zeka ustası olanlar için 10 saniye yeterli olacaktır. Eğer bu süre içinde farkı bulabilirseniz görsel zekanızın ne kadar yüksek olduğunu kanıtlamış olursunuz.

Farklı karpuzu bulmayı başardıysanız, tebrikler! Bu, sıradan bir gözlem gücüne sahip olmadığınızı gösteriyor.

Farkı bulamadıysanız üzülmeyin işte doğru yanıt. Her denemede gözlem yeteneğiniz gelişecek ve daha hızlı sonuçlar alacaksınız.

Bu test yalnızca eğlenceli bir meydan okuma değil, aynı zamanda görsel algı ve detaylara odaklanma yeteneğiniz hakkında da bilgi veriyor.

Her yeni testle, bu becerilerinizi daha da artırabilir ve zeka oyunlarındaki başarınızı maksimize edebilirsiniz.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün TBMM’den dünyaya seslenecek! İsrail’in zulmünü haykıracak! Türkiye’den üst düzey güvenlik önlemi
Maymun çiçeği nedir? Belirtileri neler? Çiçek aşısı Maymun çiçeğinden korur mu? Türkiye’de vaka görüldü mü?
Türk Telekom
Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını! İkinci bir duyuruya kadar girişler durduruldu
Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Zaha’nın yerine eski Beşiktaşlı
CANLI TAKİP | Gözler Doha’da: Katar’da ateşkes masası! Hamas resti çekti: Görüşme arabulucu ile olacak
MSB’den haftalık Z raporu: 73 terörist etkisiz hale getirildi | İnsan kaçakçılığı olayına karışan emekli tuğgeneral açıklaması: Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi
PKK’dan 15 Ağustos’un 40. yıl dönümünde İsrail’in arka tekeriyiz itirafı! Elebaşı Murat Karayılan: Orta Doğu’da savaşı gürleştireceğiz
Fenerbahçe’de dev kriz! Yıldız isim telefonlara çıkmıyor
CHP’de Paris çıkmazı! Gökhan Günaydın ’şartsız bağış’ diyen Murat Ongun’u yalanladı: Şartlı bağış | Halis Kahriman’a davet diyet mi?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dünya barışının anahtarı Filistin’de! | Netanyahu ve ABD’ye sert sözler
Irak’la kritik toplantı Ankara’da: Bakanlar başkanlık edecek | MSB gündemi açıkladı: Terörle mücadele ve hudut güvenliği masada
CHP’li İBB’nin metrobüs yolunda yaptığı Beyaz Yol çalışması trafiği kilitledi! 45 gün daha böyle devam edecek
Fenerbahçe’ye Fransız orta saha! İlk kez gündeme geldi
Başkan Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesi dünya basınında! İsrail’e gerilim: Türkiye baskıyı artıracak
SON DAKİKA