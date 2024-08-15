Zeka testi: Resimdeki farklı karpuz nerede? En zekiler 10 saniyede işin içinden çıktı bile

Bu görsel bulmacada, her karpuz dikkatle dizilmiş durumda. Farklı olan karpuzu bulabilmek için, detaylara odaklanmanız gerekiyor. Renk tonlarından şekline, her bir detay farklılık aramanız için bir ipucu olabilir. Acaba siz farkı yedi saniyede bulabilecek kadar keskin bir gözlemci misiniz?
ZAMANLA YARIŞ
Çoğu insan bu testi tamamlamak için uzun süreler harcayabilir. Ancak gerçek bir görsel zeka ustası olanlar için 10 saniye yeterli olacaktır. Eğer bu süre içinde farkı bulabilirseniz görsel zekanızın ne kadar yüksek olduğunu kanıtlamış olursunuz.
Farklı karpuzu bulmayı başardıysanız, tebrikler! Bu, sıradan bir gözlem gücüne sahip olmadığınızı gösteriyor.