Zeka testi: Resimdeki farklı karpuz nerede? En zekiler 10 saniyede işin içinden çıktı bile

Bu görsel bulmacada, her karpuz dikkatle dizilmiş durumda. Farklı olan karpuzu bulabilmek için, detaylara odaklanmanız gerekiyor. Renk tonlarından şekline, her bir detay farklılık aramanız için bir ipucu olabilir. Acaba siz farkı yedi saniyede bulabilecek kadar keskin bir gözlemci misiniz?